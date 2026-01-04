ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 04, 2026, 09:41 AM IST
1.15.16 करोड़
अब तक फिल्म ने भारत में 15.16 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है. शनिवार को 'इक्कीस' की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 18.18% रही. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिलता-जुलता परफोर्म कर रही है.
2.लेटेस्ट रिपोर्ट
सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अब तक 15.15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसमें पहले दिन फिल्म ने 7 करोड़ और दूसरे दिन 3.5 करोड़ कमाए। तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को शुरुआती अनुमानों के अनुसार फिल्म 'इक्कीस' ने भारत में 4.6 करोड़ नेट कलेक्शन किया.
3.धर्मेंद्र और अगस्त नंदा
धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और सिमर भाटिया जैसे कलाकारों से सजी इक्कीस इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है. फिल्म के तीसरे दिन के कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.
4.खेत्रपाल
'इक्कीस' फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का रोल निभाया है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे.
5.परमवीर चक्र
उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि इक्कीस के रिलीज होते है धुरंधर बैक फुट पर आ जाएंगी लेकिन धुरंधर का जलवा अभी भी कायम हैं.