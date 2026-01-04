ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

2 . लेटेस्ट रिपोर्ट

2

सैकनिल्क की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अब तक 15.15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसमें पहले दिन फिल्म ने 7 करोड़ और दूसरे दिन 3.5 करोड़ कमाए। तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को शुरुआती अनुमानों के अनुसार फिल्म 'इक्कीस' ने भारत में 4.6 करोड़ नेट कलेक्शन किया.