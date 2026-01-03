Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट

1 . वॉर-ड्रामा फिल्म

अगस्त्य नंदा की मुख्य भूमिका वाली इस वॉर-ड्रामा फिल्म को पहले दिन अच्छी ओपनिंग मिली. इस फिल्म ने पहले दिन करीब 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया. लेकिन धूसरे दिन इस फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आई.