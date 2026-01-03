Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 03, 2026, 09:37 AM IST
1.वॉर-ड्रामा फिल्म
अगस्त्य नंदा की मुख्य भूमिका वाली इस वॉर-ड्रामा फिल्म को पहले दिन अच्छी ओपनिंग मिली. इस फिल्म ने पहले दिन करीब 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया. लेकिन धूसरे दिन इस फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आई.
2.दूसरे दिन
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ‘इक्कीस‘ ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 3.50 करोड़ का बिजनेस किया है. जो कि पहले दिन की कमाई से आधा है.
3.फिल्म का कुल कलेक्शन
अब दो दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 10.50 करोड़ हो गया है. बॉक्स ऑफिस पर ‘इक्कीस’ के सामने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
4.‘धुरंधर’
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज के 29वें दिन भी जबरदस्त कमाई कर रही है और इसने 8.75 करोड़ बटोर लिए.
5.1141.75 करोड़
वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ दुनियाभर में अब तक 1141.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है और पिछले 28 दिनों का बिजनेस है.