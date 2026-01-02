Ikkis Box Office Collection: धर्मेंद्र की 'इक्कीस' के सामने धुआं हुई धुरंधर, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बटोरे इतने करोड़

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 02, 2026, 11:18 AM IST
1.बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इन दिनों भले ही बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान चल रहा है, लेकिन इस बीच ‘इक्कीस’ को पहले दिन अच्छी ओपनिंग मिली है.
2.ट्रेड वेबसाइट के मुताबिक
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘इक्कीस‘ ने पहले दिन 7 करोड़ रुपये का रुपये का बिजनेस किया. सिनेमाघरों में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी करीब 31.94 प्रतिशत रही.
3.शानदार शुरूआत
वहीं धुरंधर के तूफान को देखते हुए इस फिल्म की इतनी सफलता का आंकड़ा काफी शानदार माना जा रहा है. वैसे यह अर्ली एस्टीमेट है और ऑफिशियल डेटा आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत-बदलाव देखने को मिल सकता है.
4.इमोशनल कनेक्शन
‘इक्कीस’ ने यह साबित कर दिया कि दर्शकों के लिए इमोशन्स और विरासत की आज भी बहुत बड़ी कीमत है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इससे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया है.
5.फिल्म की कहानी
इक्कीस फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही और सच्ची कहानी पर आधारित है. लीड रोल अगस्त्य नंदा ने निभाया है.