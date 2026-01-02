Ikkis Box Office Collection: धर्मेंद्र की 'इक्कीस' के सामने धुआं हुई धुरंधर, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बटोरे इतने करोड़

4 . इमोशनल कनेक्शन

4

‘इक्कीस’ ने यह साबित कर दिया कि दर्शकों के लिए इमोशन्स और विरासत की आज भी बहुत बड़ी कीमत है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इससे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया है.