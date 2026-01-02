साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 02, 2026, 02:32 PM IST
1.आर्मी बेस्ड फिल्मों का सिलसिला
बता दें की साल 2026 में आर्मी बेस्ड फिल्मों का सिलसिला पूरी साल जारी रहने वाला है. इनमें वॉर ड्रामा, बायोपिक और ऐतिहासिक कहानियों से भरी फिल्में शामिल हैं.
2.‘इक्कीस’
यह फिल्म श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है. अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं. यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है.
3.बॉर्डर 2
जनवरी का महीना देशभक्ति की थीम पर और हाई होने वाला है, क्योंकि 23 जनवरी को ‘बॉर्डर 2’ रिलीज होगी. यह साल 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है.
4.‘धुरंधर 2’
इस फिल्म के नाम से तो सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, फिल्म का दूसरा भाग यानी कि आदित्य धर की फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है.
5.‘बैटल ऑफ गलवान’
भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में हुए युद्ध पर केंद्रित इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. सलमान खान स्टारर ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.