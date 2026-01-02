FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी- इंदौर दूषित पानी मामले में बड़ी खबर, दूषित पानी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले पर 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन 'रियल लूट'...बड़ा खुलासा, देश की नामी Real Estate कंपनी की करोड़ों की धोखाधड़ी से उठा पर्दा!

ऑपरेशन 'रियल लूट'...बड़ा खुलासा, देश की नामी Real Estate कंपनी की करोड़ों की धोखाधड़ी से उठा पर्दा!

DRDO ने बढ़ाई CEPTAM-11 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई

DRDO ने बढ़ाई CEPTAM-11 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, इस तारीख से पहले कर लें अप्लाई

IIT Hyderabad से किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं Edward Nathan Varghese? अब ऑफर हुई ₹2.5Cr के पैकेज वाली जॉब

IIT Hyderabad से किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं Edward Nathan Varghese? अब ऑफर हुई ₹2.5Cr के पैकेज वाली जॉब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां

साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

नए साल की शुरुआत देशभक्ति फिल्म ‘इक्कीस’ की रिलीज के साथ हुई. भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे. ये फिल्म एक आर्मी अफसर की बायोपिक हैं. इस फिल्म ने सभी को झकझोरकर रख दिया है. 

सुमित तिवारी | Jan 02, 2026, 02:32 PM IST

1.आर्मी बेस्ड फिल्मों का सिलसिला

आर्मी बेस्ड फिल्मों का सिलसिला
1

बता दें की साल 2026 में आर्मी बेस्ड फिल्मों का सिलसिला पूरी साल जारी रहने वाला है. इनमें वॉर ड्रामा, बायोपिक और ऐतिहासिक कहानियों से भरी फिल्में शामिल हैं.

Advertisement

2.‘इक्कीस’

‘इक्कीस’
2

यह फिल्म श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है. अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं. यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. 

3.बॉर्डर 2

बॉर्डर 2
3

जनवरी का महीना देशभक्ति की थीम पर और हाई होने वाला है, क्योंकि 23 जनवरी को ‘बॉर्डर 2’ रिलीज होगी. यह साल 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है.

4.‘धुरंधर 2’

‘धुरंधर 2’
4

इस फिल्म के नाम से तो सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, फिल्म का दूसरा भाग यानी कि  आदित्य धर की फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. 

TRENDING NOW

5.‘बैटल ऑफ गलवान’

‘बैटल ऑफ गलवान’
5

भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में हुए युद्ध पर केंद्रित इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है. सलमान खान स्टारर ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी
साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी
कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल
कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल
Low Height Bikes: छोटे कद के राइडर्स के लिए बेस्ट हैं ये बाइक, फीचर्स, लुक और पावर में हैं नंबर-1 
Low Height Bikes: छोटे कद के राइडर्स के लिए बेस्ट हैं ये बाइक, फीचर्स, लुक और पावर में हैं नंबर-1
दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क जो है रेगिस्तान के अंदर, जानें भारत में कहां छुपा है यह अजूबा
दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क जो है रेगिस्तान के अंदर, जानें भारत में कहां छुपा है यह अजूबा
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
MORE
Advertisement