साल 2026 में Ikkis के बाद बैक टू बैक आने वाली हैं ये 5 आर्मी बेस्ड फिल्में, जगाएंगी देशभक्ति की चिंगारी

2 . ‘इक्कीस’

यह फिल्म श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है. अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं. यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है.