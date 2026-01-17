1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 17, 2026, 03:28 PM IST
1.Youtbe 1 Billion Views on Tamannaah Bhatia
भारतीय सिनेमा वो फिल्म, जिसने रिलीज के बाद से ही लगातार रिकॉर्ड बनाया है. अब इस फिल्म के सबसे चर्चित गाने ने भी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो बहुत कम भारतीय गानों के नसीब में आता है. दरअसल, तमन्ना भाटिया के इस सिजलिंग डांस नंबर ने यूट्यूब पर 1 बिलियन (1 अरब) से अधिक व्यूज बटोर लिए हैं. आइए इस गाने के बारे में जान लेते हैं.
2.तमन्ना भाटिया ने जताई फैंस के प्रति कृतज्ञता
इस शानदार उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए तमन्ना भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा किया. उन्होंने गाने के 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "1st व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज तक! आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया." तमन्ना ने इस गाने को अपने करियर के सबसे यादगार प्रोजेक्ट्स में से एक बताया है.
3.'स्त्री 2' की सफलता में गाने का बड़ा योगदान
फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'आज की रात' गाने ने फिल्म की मार्केटिंग और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. तमन्ना भाटिया का यह 'स्पेशल अपीयरेंस' फिल्म की जान बन गया था.
4.बिहाइंड द सीन्स: 5 डिग्री में हुई थी शूटिंग
हैरानी की बात यह है कि इस ऊर्जा से भरे गाने की शूटिंग चंदेरी (मध्य प्रदेश) की कड़ाके की ठंड में हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस गाने को शूट किया गया तब वहां का तापमान महज 5 डिग्री सेल्सियस था. तमन्ना ने अपनी टीम और कोरियोग्राफर विजय गांगुली के साथ कड़ी मेहनत कर इसे परफेक्ट बनाया.
5.इस गाने ने बनाया यूट्यूब पर 100 करोड़ व्यूज का रोकॉर्ड
दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'आज की रात' गाने की. जिसने रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया था. तमन्ना भाटिया के किलर मूव्स और सचिन-जिगर के संगीत ने इसे हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बना दिया. मात्र कुछ ही महीनों के भीतर इस गाने ने 500 मिलियन का आंकड़ा पार किया और अब 16 जनवरी 2026 तक यह 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला बॉलीवुड का एक प्रमुख गाना बन गया है.
6.संगीतकारों और गायकों की जुगलबंदी
इस गाने की अपार सफलता का श्रेय इसके संगीत को भी जाता है. सचिन-जिगर द्वारा कंपोज किए गए इस गाने को मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने अपनी आवाज दी है. अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों ने इसमें चार चांद लगा दिए, जिससे यह गाना रील्स और रेडियो पर महीनों तक छाया रहा.
7.तमन्ना ने तोड़ा कई दिग्गजों का रिकॉर्ड
1 बिलियन व्यूज के साथ तमन्ना भाटिया ने सामंथा रुथ प्रभु (ऊ अंटावा) और कई अन्य अभिनेत्रियों के गानों के रिकॉर्ड को चुनौती दी है. अब उनका नाम उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गया है जिनके डांस नंबर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में गिने जाते हैं.
8.तमन्ना भाटिया के आगामी प्रोजेक्ट्स
'आज की रात' की सफलता के बाद तमन्ना के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'VVAN: Force of the Forest' में नजर आएंगी, जो मई 2026 में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा उनके पास कुछ बड़े दक्षिण भारतीय प्रोजेक्ट्स भी कतार में हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से