1 Billion Views पार करने वाला वो आइटम सॉन्ग, जिसमें एक्ट्रेस के मूव्स देख थिएटर में बजी थी सीटियां; YouTube पर बनाया रिकॉर्ड

5 . इस गाने ने बनाया यूट्यूब पर 100 करोड़ व्यूज का रोकॉर्ड

दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'आज की रात' गाने की. जिसने रिलीज होते ही चार्टबस्टर बन गया था. तमन्ना भाटिया के किलर मूव्स और सचिन-जिगर के संगीत ने इसे हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बना दिया. मात्र कुछ ही महीनों के भीतर इस गाने ने 500 मिलियन का आंकड़ा पार किया और अब 16 जनवरी 2026 तक यह 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला बॉलीवुड का एक प्रमुख गाना बन गया है.