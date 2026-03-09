3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

6 . इस एक्ट्रेस से शादी करने पर मां ने जड़ा था चप्पल

6

विनोद मेहरा का नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. यासीर उस्मान की किताब 'रेखा: एन अनटोल्ड स्टोरी' के अनुसार, दोनों ने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी की थी. कहा जाता है कि जब विनोद रेखा को अपने घर ले गए, तो उनकी मां कमला मेहरा ने गुस्से में रेखा को धक्का दिया और उन पर चप्पल तक चला दी थी. मां के विरोध के कारण यह रिश्ता घर की दहलीज पार नहीं कर सका और जल्द ही दोनों अलग हो गए.

