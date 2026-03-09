3 शादियां, 2 अफेयर, 1 सीक्रेट मैरिज.. फिर भी तन्हा रह गया था ये हैंडसम एक्टर;1 बहू पर तो सास ने उठा ली थी चप्पल

गृह सचिव की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, प्रशासन ने कचरे से भरा रास्ता चुना- सूत्र | सेंसेक्स में 2250 अंकों की गिरावट, शेयर बाजार में आज भारी गिरावट | लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी | दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे जयशंकर, थोड़ी देर में संसद की कार्यवाही शुरू होगी, मिडिल ईस्ट युद्ध पर बयान देंगे जयशंकर
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 09:06 AM IST
1.Vinod Mehra Secret Love Life
हिंदी सिनेमा के इतिहास में विनोद मेहरा एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपनी मासूमियत और चॉकलेटी लुक से दर्शकों के दिलों पर राज किया. लगभग तीन दशकों के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस एक्टर ने 'कुंवारा बाप' बनने जैसे चुनौतीपूर्ण रोल भी सहर्ष स्वीकार किए. लेकिन पर्दे पर सबको खुश करने वाले इस कलाकार की निजी जिंदगी प्यार और विरह के बीच ही उलझी रही.
2. करियर की शुरुआत और सफलता
विनोद मेहरा ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी. लीड एक्टर के तौर पर साल 1971 में आई फिल्म 'रीता' उनकी पहली हिट साबित हुई. इसके बाद उन्होंने 'नागिन', 'जानी दुश्मन', 'घर', और 'खुद्दार' जैसी फिल्मों से खुद को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की कतार में खड़ा कर लिया.
3.तीन शादियां और प्यार की तलाश
फिल्मों में सफलता के बावजूद विनोद मेहरा सच्चे प्यार के लिए जीवन भर भटकते रहे. विनोद ने पहली शादी अपनी मां की पसंद से मीना से की थी, लेकिन यह रिश्ता सफल नहीं रहा. इसी दौरान उन्हें एक छोटा हार्ट अटैक भी आया था.
4.दूसरी शादी
बिंदिया गोस्वामी: फिल्मों में वापसी के बाद उन्हें खुद से 16 साल छोटी अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी से प्यार हुआ. दोनों ने शादी की, लेकिन यह बंधन भी मात्र 4 साल ही टिक सका. बाद में बिंदिया ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली थी.
5.तीसरी शादी का सच
साल 1988 में उन्होंने किरण से तीसरी शादी की. इस शादी से उन्हें दो बच्चे (सोनिया और रोहन) हुए. किरण के साथ उन्हें वह सुकून मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन दुर्भाग्य से शादी के महज दो साल बाद 1990 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया.
6.इस एक्ट्रेस से शादी करने पर मां ने जड़ा था चप्पल
विनोद मेहरा का नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. यासीर उस्मान की किताब 'रेखा: एन अनटोल्ड स्टोरी' के अनुसार, दोनों ने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी की थी. कहा जाता है कि जब विनोद रेखा को अपने घर ले गए, तो उनकी मां कमला मेहरा ने गुस्से में रेखा को धक्का दिया और उन पर चप्पल तक चला दी थी. मां के विरोध के कारण यह रिश्ता घर की दहलीज पार नहीं कर सका और जल्द ही दोनों अलग हो गए.
