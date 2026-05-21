बजट 2लाख, कमाई 1Cr.. 1943 में आई वो पहली Blockbuster Film, जिसने 192 हफ्ते में Box Office को बनाया कुबेर का खजाना; क्रेज आज भी

5 . ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाला गाना

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इस फिल्म में आजादी की सुगबुगाहट भी छिपी थी. फिल्म का एक गाना "दूर हटो ऐ दुनिया वालो, हिंदुस्तान हमारा है" उस समय स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता के लिए एक बड़ा नारा बन गया था. चूंकि उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए सेंसर बोर्ड से बचने के लिए गीतकार प्रदीप ने बड़ी चालाकी से गाने की लाइनों में 'जर्मनी और जापान' का जिक्र कर दिया. ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह गाना द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उनके दुश्मनों के खिलाफ है, और इस तरह यह देशभक्ति गीत बिना किसी रोक-टोक के पूरे देश में गूंज उठा.

