बजट 2लाख, कमाई 1Cr.. 1943 में आई वो पहली Blockbuster Film, जिसने 192 हफ्ते में Box Office को बनाया कुबेर का खजाना; क्रेज आज भी

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Pragya Bharti | May 21, 2026, 12:23 PM IST
1.First blockbuster movie of Bollywood
आज जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 या 1000 करोड़ का बिजनेस करती है, तो हमें हैरानी नहीं होती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में 'करोड़ क्लब' की शुरुआत कब और किस फिल्म से हुई थी? यह कारनामा आज से करीब 83 साल पहले एक ऐसी फिल्म ने कर दिखाया था, जिसका बजट आज के जमाने में एक आईफोन की कीमत से भी कम था. आइए जानते हैं बॉलीवुड की उस पहली ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की दिलचस्प कहानी.
2.जब ₹2 लाख के निवेश ने बनाया 'कुबेर का खजाना'
साल 1943 में 'बॉम्बे टॉकीज' के बैनर तले एक फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने सिर्फ 2 लाख रुपये खर्च किए थे. उस दौर के लिहाज से भी यह एक सामान्य बजट था, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघरों में उतरी, तो इसने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को मलबे में तब्दील कर दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, जो उस जमाने में एक अकल्पनीय आंकड़ा था.
3.थिएटर में लगातार 192 हफ्तों का ऐतिहासिक सफर
इस मूवी की कामयाबी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने दर्शकों के दिलों पर राज किया. कोलकाता के मशहूर 'रोक्सी सिनेमा' में यह फिल्म लगातार 3 साल और 8 महीने यानी कुल 192 हफ्ते तक चलती रही थी. थिएटर्स के बाहर हफ्तों पहले 'हाउसफुल' के बोर्ड लग जाते थे. इस बेमिसाल रिकॉर्ड को अगले 32 सालों तक भारतीय सिनेमा की कोई भी दूसरी फिल्म छू तक नहीं पाई थी.
4.बॉलीवुड को मिला पहला 'एंटी-हीरो'
इस फिल्म से पहले भारतीय सिनेमा में नायक या हीरो की छवि हमेशा एक आदर्शवादी, संस्कारी और सीधे-साधे इंसान की होती थी. लेकिन इस खास मूवी ने इस रूढ़िवादिता को तोड़ दिया. महान अभिनेता अशोक कुमार ने इस फिल्म में एक शातिर चोर और पॉकेटमार (एंटी-हीरो) का मुख्य किरदार निभाया था. यह प्रयोग बेहद जोखिम भरा था, लेकिन दर्शकों को अशोक कुमार का यह अंदाज़ और उनकी स्टाइल इतनी पसंद आई कि वे देश के पहले सुपरस्टार बन गए.
5.ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाला गाना
इस फिल्म में आजादी की सुगबुगाहट भी छिपी थी. फिल्म का एक गाना "दूर हटो ऐ दुनिया वालो, हिंदुस्तान हमारा है" उस समय स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता के लिए एक बड़ा नारा बन गया था. चूंकि उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए सेंसर बोर्ड से बचने के लिए गीतकार प्रदीप ने बड़ी चालाकी से गाने की लाइनों में 'जर्मनी और जापान' का जिक्र कर दिया. ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह गाना द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उनके दुश्मनों के खिलाफ है, और इस तरह यह देशभक्ति गीत बिना किसी रोक-टोक के पूरे देश में गूंज उठा.
6.बॉलीवुड की पहली एक करोड़ी फिल्म कौन सी है?
बॉलीवुड की पहली एक करोड़ी फिल्म की बात करें तो इसका श्रेय साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म 'किस्मत' को जाता है. इस मूवी को बनाने में मेकर्स को मात्र 2 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे. फिर भी इस फिल्म ने 1 करोड़ की कमाई कर ली थी.
7.आज भी कायम है इस क्लासिक का क्रेज
'किस्मत' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने फिल्म मेकर्स को बड़े सपने देखना सिखाया. एक अनोखी स्क्रिप्ट, बेहतरीन संगीत, अशोक कुमार का शानदार अभिनय और समय से आगे की सोच ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया, जिसका क्रेज सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा.
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