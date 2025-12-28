2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 28, 2025, 01:00 PM IST
1.Bollywood Movies in 2026
भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 बदलाव और नवीनता का वर्ष होने वाला है. बड़े बजट की फिल्मों के साथ-साथ दर्शकों को ऐसी नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी. आइए डालते हैं इन नई जोड़ियों और उनकी फिल्मों पर एक नजर..
2.इमरान हाशमी और दिशा पाटनी
3 अप्रैल को इमरान हाशमी अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल 'आवारापन 2' में दिशा पाटनी के साथ पहली बार नजर आएंगे.
3.सलमान खान और चित्रांगदा सिंह
17 अप्रैल को 'भाईजान' एक वॉर ड्रामा 'बैटल ऑफ गलवान' लेकर आ रहे हैं. इसमें वे पहली बार चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन साझा करेंगे.
4.आयुष्मान खुराना के साथ तीन अभिनेत्रियां
4 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह की तिकड़ी नजर आएगी.
5.सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर
फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में सिद्धांत और मृणाल की एक फ्रेश रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. इसमें 'धुरंधर' फेम नवीन कौशिक भी अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी.
6.शाहिद-तृप्ति और शनाया-आदर्श
ओ रोमियो: शाहिद कपूर और 'एनिमल' फेम तृप्ति डिमरी पहली बार विशाल भारद्वाज की फिल्म में साथ दिखेंगे.
तू या मैं: इसी दिन शनाया कपूर और आदर्श गौरव की युवा जोड़ी भी अपनी फिल्म के साथ पर्दे पर आएगी. दोनों फिल्में 13 फरवरी को रिलीज होंगी.
7.वरुण धवन का ट्रिपल धमाका
वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (जो 'बीवी नंबर 1' की याद दिलाती है) में वे पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ रोमांस करते दिखेंगे. फिल्म 5 जून को आएगी.
8.रणबीर कपूर और साई पल्लवी
नितेश तिवारी की 'रामायण' 6 नवंबर को रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर और दक्षिण भारतीय स्टार साई पल्लवी भगवान राम और माता सीता के पवित्र किरदारों में पहली बार साथ नजर आएंगे.
9.Sunny deol and Mona Singh
बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ मोना सिंह नजर आएंगी. 23 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी हैं, लेकिन सनी और मोना की जोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र है.