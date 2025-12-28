2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

1 . Bollywood Movies in 2026

1

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 बदलाव और नवीनता का वर्ष होने वाला है. बड़े बजट की फिल्मों के साथ-साथ दर्शकों को ऐसी नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी. आइए डालते हैं इन नई जोड़ियों और उनकी फिल्मों पर एक नजर..