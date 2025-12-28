FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

Upcoming Bollywood Film 2026 New Couple: साल 2026 में रणबीर-साई पल्लवी और सलमान-चित्रांगदा जैसी कई अनोखी जोड़ियां पर्दे पर दिखेंगी. 'रामायण' और 'बैटल ऑफ गलवान' सहित कई बड़ी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने को तैयार हैं.

Pragya Bharti | Dec 28, 2025, 01:00 PM IST

1.Bollywood Movies in 2026

Bollywood Movies in 2026
1

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 बदलाव और नवीनता का वर्ष होने वाला है. बड़े बजट की फिल्मों के साथ-साथ दर्शकों को ऐसी नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी. आइए डालते हैं इन नई जोड़ियों और उनकी फिल्मों पर एक नजर..

2.इमरान हाशमी और दिशा पाटनी

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी
2

3 अप्रैल को इमरान हाशमी अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल 'आवारापन 2' में दिशा पाटनी के साथ पहली बार नजर आएंगे.

3.सलमान खान और चित्रांगदा सिंह

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह
3

17 अप्रैल को 'भाईजान' एक वॉर ड्रामा 'बैटल ऑफ गलवान' लेकर आ रहे हैं. इसमें वे पहली बार चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन साझा करेंगे.

4.आयुष्मान खुराना के साथ तीन अभिनेत्रियां

आयुष्मान खुराना के साथ तीन अभिनेत्रियां
4

4 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह की तिकड़ी नजर आएगी.

5.सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर
5

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में सिद्धांत और मृणाल की एक फ्रेश रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. इसमें 'धुरंधर' फेम नवीन कौशिक भी अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी.

6.शाहिद-तृप्ति और शनाया-आदर्श

शाहिद-तृप्ति और शनाया-आदर्श
6

ओ रोमियो: शाहिद कपूर और 'एनिमल' फेम तृप्ति डिमरी पहली बार विशाल भारद्वाज की फिल्म में साथ दिखेंगे.
तू या मैं: इसी दिन शनाया कपूर और आदर्श गौरव की युवा जोड़ी भी अपनी फिल्म के साथ पर्दे पर आएगी. दोनों फिल्में 13 फरवरी को रिलीज होंगी.

7.वरुण धवन का ट्रिपल धमाका

वरुण धवन का ट्रिपल धमाका
7

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (जो 'बीवी नंबर 1' की याद दिलाती है) में वे पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ रोमांस करते दिखेंगे. फिल्म 5 जून को आएगी.

8.रणबीर कपूर और साई पल्लवी

रणबीर कपूर और साई पल्लवी
8

नितेश तिवारी की 'रामायण' 6 नवंबर को रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर और दक्षिण भारतीय स्टार साई पल्लवी भगवान राम और माता सीता के पवित्र किरदारों में पहली बार साथ नजर आएंगे.

9.Sunny deol and Mona Singh

Sunny deol and Mona Singh
9

बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ मोना सिंह नजर आएंगी. 23 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी हैं, लेकिन सनी और मोना की जोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र है.

10.अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया

अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया
10

साल की पहली रिलीज 'इक्कीस' होगी. श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की जोड़ी 1 जनवरी को पर्दे पर दस्तक देगी.

