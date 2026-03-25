लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 25, 2026, 02:37 PM IST
1.कृति सेनन
बॉलीवुड स्टार और मॉडल कृति सेनन ने भी दिल्ली के आरकेपुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई.
2.Kriti Sanon In Panipat
एक्ट्रेस कीर्ति सेनन फिल्म पानीपत में पार्वती बाई के रोल में दिखी थी. उनका मूवी रोल काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म पानीपत फ्लॉप रही थी.
3.Kriti Sanon
एक्ट्रेस कृति सेनन इस इवेंट में रेड शिमरी साड़ी में नजर आई हैं. वह अपने इस लुक में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
4.kriti sanon Wore Black Gown for IIFA Awards
कृति सेनन अवॉर्ड शो में ब्लैक गाउन में नजर आई थीं. उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा था. अपने इस लुक के लिए उन्होंने न्यूड मेकअप और स्मोकी आई की हुई थी. इसके अलावा उन्होंने बालों की चोटी बनाई थी. एक्ट्रेस अपने लुक में सुंदर लग रही थीं.
5.कृति सेनन ने कैसे खड़ा किया 100 करोड़ का सम्राज्य?
बॉलीवुड की 'मिमी' यानी कृति सेनन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बिना किसी गॉडफादर के फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली कृति ने न केवल नेशनल अवॉर्ड जीता, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी अपनी धाक जमा दी है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में आने वाली कृति आज करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन हैं. ये एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी काफी मशहूर है. कृति अब फिटनेस ऐप और स्किनकेयर ब्रांड डेवलप कर करोड़ों की मालकीन बन गई हैं. चलिए उनकी सक्सेस स्टोरी जान लेते हैं.
6.मॉडलिंग से नेशनल अवॉर्ड तक का सफर
कृति ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी' और 'मिमी' जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि वह एक मंझी हुई कलाकार हैं. 'मिमी' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. लेकिन कृति की नजरें सिर्फ रुपहले पर्दे तक सीमित नहीं थीं.
7.2 साल में ऐसे खड़ा किया 100 करोड़ का साम्राज्य
साल 2023 में कृति ने अपना स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफन' (Hyphen) लॉन्च किया. कोविड के समय स्किनकेयर के प्रति उनकी रुचि जगी, जिसे उन्होंने एक प्रोफेशनल बिजनेस में बदल दिया. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस ब्रांड ने अपने लॉन्च के पहले ही साल में 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल कर लिया. आज उनका ब्रांड कटरीना कैफ और मीरा राजपूत जैसे सेलिब्रिटीज के ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहा है.
8.फिटनेस की दुनिया में भी जलवा बिखेरा
स्किनकेयर से पहले साल 2022 में कृति ने 'द ट्राइब' (The Tribe) नाम से अपना फिटनेस ब्रांड शुरू किया था. इसकी प्रेरणा उन्हें फिल्म 'मिमी' के दौरान बढ़े हुए 15 किलो वजन को घटाने के संघर्ष से मिली. आज मुंबई के पॉश इलाकों (जुहू और बांद्रा) में उनके शानदार फिटनेस स्टूडियो हैं, जहां वर्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है.
9.आलीशान लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी
बिजनेस और फिल्मों से होने वाली तगड़ी कमाई की बदौलत कृति एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. अभिनेत्री, बांद्रा के एक पॉश अपार्टमेंट में रहती हैं, जिसका किराया करीब 17 लाख रुपये महीना है. साल 2024 में उन्होंने अलीबाग में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत का एक प्लॉट खरीदा है, जहां अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों ने भी निवेश किया है. इसके अलावा, कृति सेनन ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' भी शुरू किया है.
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