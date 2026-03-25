लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस

5 . कृति सेनन ने कैसे खड़ा किया 100 करोड़ का सम्राज्य?

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बॉलीवुड की 'मिमी' यानी कृति सेनन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बिना किसी गॉडफादर के फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली कृति ने न केवल नेशनल अवॉर्ड जीता, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी अपनी धाक जमा दी है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में आने वाली कृति आज करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन हैं. ये एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस के लिए भी काफी मशहूर है. कृति अब फिटनेस ऐप और स्किनकेयर ब्रांड डेवलप कर करोड़ों की मालकीन बन गई हैं. चलिए उनकी सक्सेस स्टोरी जान लेते हैं.

