वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

2 . इस सिंगर के मुंह से निकला था खून

हाल ही में एक इंटरव्यू में संगीतकार अनु मलिक ने खुलासा किया कि बॉर्डर फिल्म के गाने की लाइव रिकॉर्डिंग सुबह से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक चली थी. 20-25 लोगों का कोरस लगातार गा रहा था. अनु मलिक ने बताया कि वे धुन को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी बार खुद गा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि उनके गले पर जबरदस्त दबाव पड़ा. जब वे बाथरूम गए और थूका, तो उनके मुंह से खून निकल आया. अत्यधिक थकान और गले की नसों पर खिंचाव की वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था.

