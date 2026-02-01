वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 01, 2026, 03:08 PM IST
1.Most Emotional Patriotic song
भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो केवल संगीत नहीं, बल्कि जज्बात बन जाते हैं. साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' का एक गाना ऐसा भी है, जिसमें संगीतकार को काफी कुछ झेलना पड़ा था. 9 मिनट लंबे इस गाने ने न केवल देशप्रेम की नई परिभाषा लिखी थी, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग के पीछे एक ऐसा दर्दनाक किस्सा छिपा है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. दरअसल, इस सॉन्ग को गाते-गाते सिंगर के मुंह से खून बहने लगा था.
2.इस सिंगर के मुंह से निकला था खून
हाल ही में एक इंटरव्यू में संगीतकार अनु मलिक ने खुलासा किया कि बॉर्डर फिल्म के गाने की लाइव रिकॉर्डिंग सुबह से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक चली थी. 20-25 लोगों का कोरस लगातार गा रहा था. अनु मलिक ने बताया कि वे धुन को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी बार खुद गा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि उनके गले पर जबरदस्त दबाव पड़ा. जब वे बाथरूम गए और थूका, तो उनके मुंह से खून निकल आया. अत्यधिक थकान और गले की नसों पर खिंचाव की वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था.
3.किस गाने ने अनु मलिक की कर दी थी ऐसी हालत?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर फिल्म की 'संदेशे आते हैं' की इस गाने में सिंगर अनु मलिक की हालत खराब हो गई थी. उनके गले पर इतनी दबाव पड़ा था कि मुंह से खून आने लगे थे.
4.जब फूट-फूटकर रोने लगे थे रूपकुमार राठौड़
अनु मलिक ने बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान सेट पर माहौल बहुत ही भावुक था. गायक रूपकुमार राठौड़ गाने के एक खास हिस्से को लेकर काफी नर्वस थे और उन्हें लग रहा था कि वे उसे ठीक से नहीं गा पा रहे हैं. अनु मलिक उन्हें केबिन के बाहर ले गए और उन्हें गले लगाकर हौसला दिया. उस समय रूपकुमार राठौड़ इतने भावुक हो गए कि वे फूट-फूटकर रोने लगे. अनु मलिक के विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने जो गाया, उसने इतिहास रच दिया.
5.9 मिनट का वो जादू जिसने देश को रुलाया
जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को सोनू निगम और रूपकुमार राठौड़ ने अपनी आवाज दी थी. उस समय सोनू निगम इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे. जेपी दत्ता को डर था कि इतना लंबा गाना शायद लोग न सुनें, लेकिन जब यह गाना रिलीज हुआ, तो सिनेमाघरों में लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे.
6.'बॉर्डर 2' में फिर लौटेगा वही जादू
अब 29 साल बाद 'बॉर्डर 2' में इस गाने को रिप्राइज किया जा रहा है. इस बार इसे सोनू निगम और रूपकुमार राठौड़ के साथ विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने भी आवाज दी है. हालांकि इस बार संगीत मिथुन का है और बोल मनोज मुंतशिर के हैं, लेकिन मूल गाने की रूह आज भी वही है जिसने अनु मलिक का खून और कलाकारों के आंसू देखे थे.
