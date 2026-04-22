1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर

1 . Bollywood Blockbuster Film Released in 1975

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हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक युग बन जाती हैं. साल 1975 में रिलीज हुई निर्देशक रमेश सिप्पी की एक फिल्म इसी श्रेणी में आती है. अमिताभ-धर्मेंद्र की दोस्ती और विलेन का खौफनाक नजारा- इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाती है. साल 1975 में आई इस मूवी के हर किरदार और हर डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की लोकप्रियता ने केवल मेकर्स को ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी मालामाल कर दिया था?