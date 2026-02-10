वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 10, 2026, 03:46 PM IST
1.Bollywood Actress
बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे आते हैं, जिनमें से कुछ अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों पर छा जाते हैं. ऐसी ही एक अभिनेत्री थीं उदिता गोस्वामी. अपनी कातिलाना खूबसूरती और बोल्ड अंदाज से उन्होंने एक समय में पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन इतनी चर्चा के बावजूद उनका फिल्मी सफर बहुत जल्द थम गया.
2.मॉडलिंग से 'पाप' तक का सफर
उदिता गोस्वामी ने अपने करियर की शुरुआत ग्लैमर की दुनिया यानी मॉडलिंग से की थी. उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए उन्हें साल 2001 में पूजा भट्ट की फिल्म 'पाप' से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला. इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में उदिता के बोल्ड सीन और इंटेंस अभिनय ने उन्हें रातोंरात सुर्खियों के केंद्र में ला खड़ा किया.
3.इमरान हाशमी के साथ बोल्ड केमिस्ट्री
उदिता के करियर का सबसे चर्चित दौर वह था जब उन्होंने इमरान हाशमी के साथ 'जहर' और 'अक्सर' जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों के गाने और उदिता-इमरान की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर खूब सुर्खियां बटोरीं. उस समय उदिता को बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा था.
4.क्यों फ्लॉप रहा फिल्मी करियर?
शुरुआती सफलता और चर्चा के बावजूद उदिता का करियर वह ऊँचाई नहीं छू सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी. उन्होंने 'धूप', 'अगली और पगली' और 'फॉक्स' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रहीं. धीरे-धीरे उन्हें मिलने वाले रोल्स कम होने लगे और उनकी पहचान सिर्फ एक 'बोल्ड एक्ट्रेस' तक सीमित होकर रह गई.
5.मोहित सूरी के साथ लव स्टोरी और शादी
फिल्मी दुनिया में संघर्ष के दौरान उदिता का दिल मशहूर फिल्ममेकर मोहित सूरी पर आया. दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और काफी समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद उदिता ने अपनी प्राथमिकताएं बदल लीं और चकाचौंध भरी इस दुनिया से दूरी बना ली.
6.अब क्या कर रही हैं उदिता?
आज उदिता गोस्वामी फिल्मों से पूरी तरह दूर हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों के साथ समय बिता रही हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और अब एक प्रोफेशनल DJ (डिस्क जॉकी) के तौर पर अपनी नई पहचान बना चुकी हैं. भले ही उनका फिल्मी करियर फ्लॉप रहा हो, लेकिन आज भी 'जहर' और 'अक्सर' के गानों में उनकी मौजूदगी दर्शकों को उनके दौर की याद दिला देती है.
