बॉलीवुड हसीनाओं से दक्षिण की स्टार तक, मिलिए उन 7 अभिनेत्रियों से जिन्होंने एक नहीं 2-3 बार रचाई शादी

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 01:53 PM IST
1.7 Actress who got married twice and thrice
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा का विषय रहती है. समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए कई अभिनेत्रियों ने अपने जीवन में प्यार और साथी की तलाश को प्राथमिकता दी. आइए जानते हैं उन 7 दिग्गज अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने एक से अधिक बार शादी की-
2.Jaymala
कन्नड़ अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जयमाला की पहली शादी अभिनेता टाइगर प्रभाकर से हुई थी. उनसे अलग होने के बाद उन्होंने छायाकार एच.एम. रामचंद्र को अपना हमसफर चुना.
3.Kavya Madhavan
मलयालम अभिनेत्री काव्या माधवन की पहली शादी निश्चल चंद्र से हुई थी, जो अधिक समय नहीं चल सकी. इसके बाद साल 2016 में उन्होंने मशहूर अभिनेता दिलीप से शादी की.
4.lakshmi
दिग्गज अभिनेत्री लक्ष्मी की पहली शादी भास्करन से और दूसरी सह-कलाकार मोहन शर्मा से हुई थी. बाद में उन्हें अभिनेता-निर्देशक एम. शिवचंद्रन से प्रेम हुआ और 1987 में वे परिणय सूत्र में बंध गए.
5.Radhika Sarathkumar
दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरस्टार राधिका ने भी तीन शादियां कीं. उनकी पहली शादी प्रताप पोथन और दूसरी रिचर्ड हार्डी से हुई थी. अंततः उन्होंने अभिनेता सरथकुमार के साथ अपना जीवन बसाया.
6.Yogita Bali
दिग्गज अभिनेत्री योगिता बाली की पहली शादी 1976 में किशोर कुमार से हुई थी. तलाक के बाद 1979 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी की. आज वे एक खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हैं.
7.Aditi Rao Hydari
'हीरामंडी' फेम अदिति राव हैदरी ने साल 2002 में सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, जिससे वे 2013 में अलग हो गईं. साल 2024 में उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ के साथ नई शुरुआत की. हाल ही में 2025 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनके सिंदूरी लुक ने खूब सुर्खियां बटोरीं.
8.Neelima Azeem
शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां नीलिमा अज़ीम ने तीन बार शादी की. उनकी पहली शादी 1979 में अभिनेता पंकज कपूर से हुई थी. इसके बाद उन्होंने राजेश खट्टर और फिर रजा अली खान के साथ अपना जीवन साझा किया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से