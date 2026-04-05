बॉलीवुड हसीनाओं से दक्षिण की स्टार तक, मिलिए उन 7 अभिनेत्रियों से जिन्होंने एक नहीं 2-3 बार रचाई शादी

1 . 7 Actress who got married twice and thrice

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भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा का विषय रहती है. समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए कई अभिनेत्रियों ने अपने जीवन में प्यार और साथी की तलाश को प्राथमिकता दी. आइए जानते हैं उन 7 दिग्गज अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने एक से अधिक बार शादी की-

