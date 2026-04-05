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बॉलीवुड हसीनाओं से दक्षिण की स्टार तक, मिलिए उन 7 अभिनेत्रियों से जिन्होंने एक नहीं 2-3 बार रचाई शादी

Bollywood Actress Who got married Twice or Thrice: अदिति राव हैदरी से लेकर नीलिमा अज़ीम तक कई भारतीय अभिनेत्रियों ने जीवन में उतार-चढ़ाव के बाद दोबारा शादी की. यह संकलन उनकी निजी यात्रा और वैवाहिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है.

Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 01:53 PM IST

1.7 Actress who got married twice and thrice

7 Actress who got married twice and thrice
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भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा का विषय रहती है. समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए कई अभिनेत्रियों ने अपने जीवन में प्यार और साथी की तलाश को प्राथमिकता दी. आइए जानते हैं उन 7 दिग्गज अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने एक से अधिक बार शादी की-
 

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2.Jaymala

Jaymala
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कन्नड़ अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ जयमाला की पहली शादी अभिनेता टाइगर प्रभाकर से हुई थी. उनसे अलग होने के बाद उन्होंने छायाकार एच.एम. रामचंद्र को अपना हमसफर चुना.

3.Kavya Madhavan

Kavya Madhavan
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मलयालम अभिनेत्री काव्या माधवन की पहली शादी निश्चल चंद्र से हुई थी, जो अधिक समय नहीं चल सकी. इसके बाद साल 2016 में उन्होंने मशहूर अभिनेता दिलीप से शादी की.
 

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4.lakshmi

lakshmi
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दिग्गज अभिनेत्री लक्ष्मी की पहली शादी भास्करन से और दूसरी सह-कलाकार मोहन शर्मा से हुई थी. बाद में उन्हें अभिनेता-निर्देशक एम. शिवचंद्रन से प्रेम हुआ और 1987 में वे परिणय सूत्र में बंध गए.

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5.Radhika Sarathkumar

Radhika Sarathkumar
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दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरस्टार राधिका ने भी तीन शादियां कीं. उनकी पहली शादी प्रताप पोथन और दूसरी रिचर्ड हार्डी से हुई थी. अंततः उन्होंने अभिनेता सरथकुमार के साथ अपना जीवन बसाया.

6.Yogita Bali

Yogita Bali
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दिग्गज अभिनेत्री योगिता बाली की पहली शादी 1976 में किशोर कुमार से हुई थी. तलाक के बाद 1979 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शादी की. आज वे एक खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हैं.

7.Aditi Rao Hydari

Aditi Rao Hydari
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'हीरामंडी' फेम अदिति राव हैदरी ने साल 2002 में सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, जिससे वे 2013 में अलग हो गईं. साल 2024 में उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ के साथ नई शुरुआत की. हाल ही में 2025 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में उनके सिंदूरी लुक ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

8.Neelima Azeem

Neelima Azeem
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शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां नीलिमा अज़ीम ने तीन बार शादी की. उनकी पहली शादी 1979 में अभिनेता पंकज कपूर से हुई थी. इसके बाद उन्होंने राजेश खट्टर और फिर रजा अली खान के साथ अपना जीवन साझा किया.

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