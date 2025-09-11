FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 12 September 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 सितंबर का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

अभी खरीदें iPhone 16 या फिर iPhone 17 का इंतजार साबित होगा फायदे का सौदा?

कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां

AIIMS Delhi ने लॉन्च किया 'Never Alone App', अब स्टूडेंट्स के 'मेंटल हेल्थ' को मिलेगा डिजिटल सहारा, जानिए डिटेल्स

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

कहानी उस एक्ट्रेस की जिसकी 'एक हिचकी' ने उजाड़ दी उसकी दुनिया, सिर मुंडवाकर कराया...

​​​​​​​90 के दशक में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 'सौगंध' (Saugandh). यह फिल्म सुपर-डुपर हिट रही थी. इस फिल्म में जिस एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार की हीरोइन का रोल निभाया, वो रातोंरात छा गई थीं. यह उसकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसके बाद कई सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे.

रईश खान | Sep 11, 2025, 09:43 PM IST

1.90 के दशक में पीक पर था करियर

90 के दशक में पीक पर था करियर
1

दरअसल, हम बात कर रहे हैं पॉपुलर एक्ट्रेस शांति प्रिया (Shanti Priya) की. जब उनका फिल्मी करियर पीक पर था, तभी उन्होंने शादी का फैसला करके सबको चौंका दिया था. शांति प्रिया ने साल 1999 में एक्टर सिद्धार्थ रे से शादी कर ली.

2.बॉलीवुड से बना ली थी दूरी

बॉलीवुड से बना ली थी दूरी
2

शादी के करने बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से दूरी बनाना शुरू कर दिया और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया. यह देखकर फिल्म निर्माताओं में हड़कंप मच गया. उस दौरान शांति प्रिया की पॉपुलिरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि हर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म्स में लेना चाहते थे.

3.फैमिली के लिए छोड़ा करियर

फैमिली के लिए छोड़ा करियर
3

एक इंटरव्यू के दौरान शांति प्रिया ने बताया कि मेरे पति ने इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा था. मैं खुद फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहती थी. मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी.

4.एक हिचकी आई और चली गई जान

एक हिचकी आई और चली गई जान
4

एक्ट्रेस के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था. उनके दो बेटे हुए. फिर 2004 में वो दिन आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. खाने की टेबल पर सिद्धार्थ को एक हिचकी आई और उनकी अचानक जान चली गई.

5.सिद्धार्थ रे की कैसे हुई मौत?

सिद्धार्थ रे की कैसे हुई मौत?
5

प्रिया शांति बताती हैं कि 8 मार्च, 2004 को शाम थी, जब परिवार डिनर करने के लिए बैठा था. सिद्धार्थ अपने पिता होने की ड्यूटी निभा रहे थे. वो अपने बेटों को समझा रहे थे परिवार में चीजें बांटने से क्या फायदे होते हैं. खाना शुरू ही हुआ था कि सिद्धार्थ को अचानक एक हिचकी आई और उन्होंने सिर नीचे कर लिया.

6.हार्ट अटैक से हुई मौत

हार्ट अटैक से हुई मौत
6

शांति प्रिया आगे बताती हैं कि पहले तो हमें लगा कि शायद हिचकी की वजह से सिर नीचे कर लिया है. लेकिन जब ऊपर नहीं किया तो अचानक मुझे घबराहट हुई. चेक किया तो उनकी सांसें थम चुकी थीं. उन्हें हार्ट अटैक आया था. हमने तुरंत डॉक्टर को बुलाया. कोशिशें कीं, लेकिन बचा नहीं सके. यह पल मेरे लिए कभी न भूलने वाला पल है. उस समय न मैं कुछ सोच पाई और न कुछ कह पाई.

7.बाल मुंडवाकर कराया फोटोशूट

बाल मुंडवाकर कराया फोटोशूट
7

एक्ट्रेस ने जब शादी की तब 30 साल की थीं, लेकिन महज पांच साल बाद 35 साल की उम्र में ही उनका सिंदूर उजड़ गया. पति की मौत ने उनको तोड़कर रख दिया था. शांति प्रिया प्रिया ने कुछ समय पहले एक फोटोशूट कराया था, जिसमें उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए. खास बात यह है कि शूट में एक्ट्रेस ने जो शूट पहना था वो दिवंगत पति सिद्धार्थ रे था.

