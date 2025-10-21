FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

क्या होता है अन्नकूट, गोवर्धन पूजा पर इसका प्रसाद शरीर के लिए क्यों माना जाता है वरदान?

Womens ODI Rankings: ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, स्मृति मंधाना नंबर-1 पर बरकरार; दिप्ती शर्मा को भी हुआ बंपर फायदा

WI vs BAN 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाली इकलौती टीम

VIDEO: सांसद ने रोका लेकिन नहीं माने CM नीतीश कुमार, महिला उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी बोले- गजब आदमी है भाई!

'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

Chitrangada Singh Health News: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर लगाई है. जिसमें वो अस्पताल के बेड पर आराम करती नजर आ रही हैं. उनके एक हाथ पर ड्रिप लगी है.

रईश खान | Oct 21, 2025, 07:23 PM IST

1.फैंस को दिया ये संदेश

फैंस को दिया ये संदेश
1

Chitrangada Singh Health Deteriorates: बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इसकी जानकारी खुद दी है. चित्रांगदा ने कहा कि फैंस को आश्वासन दिया है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी.

2.अस्पताल के बेड पर हाथ में ड्रिप लगी आई नजर

अस्पताल के बेड पर हाथ में ड्रिप लगी आई नजर
2

चित्रांगदा सिंह ने अपने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें उनके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई नजर आ रही है. वह अस्पताल के बेड पर आराम कर रही हैं.

3.तस्वीर के साथ कैप्शन में क्या लिखा?

तस्वीर के साथ कैप्शन में क्या लिखा?
3

एक्ट्रेस ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'उम्मीद है कि जल्द ही खरगोश की तरह दौड़कर वापस आ जाऊँगी! हालांकि, चित्रांगदा ने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया है.

4.चित्रांगदा की लेटेस्ट मूवी

चित्रांगदा की लेटेस्ट मूवी
4

चित्रांगदा सिंह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आईं थीं. जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे और जॉनी लीवर जैसे दिग्गज नजर आए थे.

5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं चित्रांगदा सिंह

कितनी पढ़ी-लिखी हैं चित्रांगदा सिंह
5

चित्रांगदा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1976 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. उनके पिता निरंजन सिंह चहल भारतीय सेना में अधिकारी थे. चित्रांगदा की स्कूली पढ़ाई मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की.

6.Chitrangada Singh Net Worth

Chitrangada Singh Net Worth
6

चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में दीं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास कुल संपत्ति लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 40 करोड़ रुपये हैं. उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्मों में एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म निर्माण है.

