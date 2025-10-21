Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Oct 21, 2025, 07:23 PM IST
1.फैंस को दिया ये संदेश
Chitrangada Singh Health Deteriorates: बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इसकी जानकारी खुद दी है. चित्रांगदा ने कहा कि फैंस को आश्वासन दिया है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी.
2.अस्पताल के बेड पर हाथ में ड्रिप लगी आई नजर
चित्रांगदा सिंह ने अपने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें उनके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई नजर आ रही है. वह अस्पताल के बेड पर आराम कर रही हैं.
3.तस्वीर के साथ कैप्शन में क्या लिखा?
एक्ट्रेस ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'उम्मीद है कि जल्द ही खरगोश की तरह दौड़कर वापस आ जाऊँगी! हालांकि, चित्रांगदा ने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया है.
4.चित्रांगदा की लेटेस्ट मूवी
चित्रांगदा सिंह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आईं थीं. जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, चंकी पांडे और जॉनी लीवर जैसे दिग्गज नजर आए थे.
5.कितनी पढ़ी-लिखी हैं चित्रांगदा सिंह
चित्रांगदा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1976 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. उनके पिता निरंजन सिंह चहल भारतीय सेना में अधिकारी थे. चित्रांगदा की स्कूली पढ़ाई मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की.
6.Chitrangada Singh Net Worth
चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में दीं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास कुल संपत्ति लगभग 5 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 40 करोड़ रुपये हैं. उनकी आय का मुख्य स्रोत फिल्मों में एक्टिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म निर्माण है.