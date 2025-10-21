Chitrangda Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, हाथ में लगी ड्रिप, अस्पताल से सामने आईं तस्वीरें

5 . कितनी पढ़ी-लिखी हैं चित्रांगदा सिंह

5

चित्रांगदा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1976 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. उनके पिता निरंजन सिंह चहल भारतीय सेना में अधिकारी थे. चित्रांगदा की स्कूली पढ़ाई मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की.