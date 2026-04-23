120Rs लेकर बिहार से आया दिल्ली, 18hr की हाड़तोड़ मेहनत, बरसाती में भूखे बिताया दिन.. संघर्ष से टूटकर जिंदगी खत्म करने वाला था ये सुपरस्टार

7 . बिहार से आया कौन है ये एक्टर?

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महज 120 रुपये लेकर दिल्ली आए ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि मनोज बाजपेयी है. जिन्होंने संघर्ष के दिनों में भीषण गरीबी और भूख झेली. लगातार रिजेक्शन से टूटे मनोज के मन में जान देने तक के ख्याल तक आने लगे थे.

आज करोड़ों की संपत्ति और शोहरत के मालिक मनोज बाजपेयी की यह कहानी साबित करती है कि यदि आपमें धैर्य और हुनर है, तो आप 120 रुपये से शुरू करके भी दुनिया जीत सकते हैं.

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