FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धर्म बताओ, तभी मिलेगा घर!', इस बड़े शहर में मकान मालिकों की शर्त ने खड़ा किया बवाल

'धर्म बताओ, तभी मिलेगा घर!', इस बड़े शहर में मकान मालिकों की शर्त ने खड़ा किया बवाल

नहीं बढ़ेगा Petrol-Diesel Price! 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

नहीं बढ़ेगा Petrol-Diesel Price! 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट

आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर

Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित

भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

120Rs लेकर बिहार से आया दिल्ली, 18hr की हाड़तोड़ मेहनत, बरसाती में भूखे बिताया दिन.. संघर्ष से टूटकर जिंदगी खत्म करने वाला था ये सुपरस्टार

सत्या फेम एक्टर, भारतीय सिनेमा के उन धुरंधर अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाई. लेकिन आज जिस मुकाम पर वे हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता दिल्ली की तपती धूप और कड़ाके की ठंड में बिताई गई रातों से होकर गुजरा है.

Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 10:29 AM IST

1.जेब में 120 रुपये और सपनों का बोझ

जेब में 120 रुपये और सपनों का बोझ
1

 इस मशहूर एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आए थे, तब उनके पास केवल 120 रुपये थे. दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतने कम पैसों के साथ टिकना नामुमकिन जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में बड़े पर्दे पर छाने का एक अटूट सपना था.

Advertisement

2.18 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत

18 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत
2

काम की तलाश में अभिनेता, दिल्ली की गलियों में दर-दर भटकते थे. वे अक्सर 18-18 घंटे तक लगातार काम करते थे ताकि अपना गुजारा कर सकें. कई बार काम मिलने की उम्मीद में वे मिलों पैदल चलते थे, जिससे उनके पैरों में छाले तक पड़ जाते थे.

3.बरसाती में बिताए दिन और भूख का संघर्ष

बरसाती में बिताए दिन और भूख का संघर्ष
3

दिल्ली के संघर्ष के दिनों में वे एक छोटी सी 'बरसाती' यानी छत पर बने कमरे में रहते थे. कई दिन ऐसे भी आए जब उनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे. पूरे-पूरे दिन भूखा रहने के बाद वे केवल पानी पीकर सो जाते थे. संसाधनों की भारी कमी के बावजूद उन्होंने एक्टिंग सीखने का जुनून कम नहीं होने दिया.

4.एनएसडी से रिजेक्शन और जिंदगी गंवा देने के ख्याल

एनएसडी से रिजेक्शन और जिंदगी गंवा देने के ख्याल
4

इस अभिनेता के लिए सबसे बड़ा झटका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से मिला रिजेक्शन था. लगातार तीन बार रिजेक्ट होने के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे. हताशा और डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया था कि उनके मन में जिंदगी खत्म करने तक के विचार आने लगे थे. उस वक्त उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला और अकेले नहीं छोड़ा.

TRENDING NOW

5.फ्रस्ट्रेशन और 'खुद को बेचने' जैसा अनुभव

फ्रस्ट्रेशन और 'खुद को बेचने' जैसा अनुभव
5

संघर्ष के उस लंबे दौर में जब सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें घेर लिया था. रिजेक्शन और गरीबी के बीच उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उन्हें अपनी परिस्थितियों के आगे खुद को बेचना पड़ रहा हो. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया.
 

6.'भीखू म्हात्रे' ने दिलाई वैश्विक पहचान

'भीखू म्हात्रे' ने दिलाई वैश्विक पहचान
6

सालों कड़े संघर्ष करने के बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सत्या' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. 'भीखू म्हात्रे' के किरदार ने उन्हें रातों-रात इस एक्टर को सुपरस्टार बना दिया. आज वे 'द फैमिली मैन' जैसी वेब सीरीज और कई नेशनल अवॉर्ड जीतकर अभिनय के पर्याय बन चुके हैं.

7. बिहार से आया कौन है ये एक्टर?

बिहार से आया कौन है ये एक्टर?
7

महज 120 रुपये लेकर दिल्ली आए ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि मनोज बाजपेयी है. जिन्होंने संघर्ष के दिनों में भीषण गरीबी और भूख झेली. लगातार रिजेक्शन से टूटे मनोज के मन में जान देने तक के ख्याल तक आने लगे थे.
आज करोड़ों की संपत्ति और शोहरत के मालिक मनोज बाजपेयी की यह कहानी साबित करती है कि यदि आपमें धैर्य और हुनर है, तो आप 120 रुपये से शुरू करके भी दुनिया जीत सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर
1994 में आई वो फिल्म, जिसमें नहीं था कोई हीरो; सनकी विलेन बन शाहरुख ने मचाया था हाहाकार.. एक्टिंग के आगे फेल हैं बड़े-बड़े धुरंधर
Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित
Smart PPF Investment: रोज 200 रुपये बचाकर 50 लाख बनाने में कितने साल लगेंगे? जानिए पूरा गणित
भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत
भारत की पहली प्लेबैक सिंगर कौन हैं? जिनकी गायकी के सख्त खिलाफ थे पिता, इस 1 शर्त पर मिली थी गाने की इजाजत
क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज
क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज
दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति
दिल्ली में किस भाषा में होती है सबसे ज्यादा बातचीत? जानें हिंदी-इंग्लिश की क्या है स्थिति
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
Horoscope 22 April 2026: मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Budh Grah Ast 2026: बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
बुध ग्रह अस्त होकर भी 4 राशियों का करेंगे भाग्योदय, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी अपार सफलता
MORE
Advertisement