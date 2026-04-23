120Rs लेकर बिहार से आया दिल्ली, 18hr की हाड़तोड़ मेहनत, बरसाती में भूखे बिताया दिन.. संघर्ष से टूटकर जिंदगी खत्म करने वाला था ये सुपरस्टार

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Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 10:29 AM IST
1.जेब में 120 रुपये और सपनों का बोझ
इस मशहूर एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आए थे, तब उनके पास केवल 120 रुपये थे. दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतने कम पैसों के साथ टिकना नामुमकिन जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में बड़े पर्दे पर छाने का एक अटूट सपना था.
2.18 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत
काम की तलाश में अभिनेता, दिल्ली की गलियों में दर-दर भटकते थे. वे अक्सर 18-18 घंटे तक लगातार काम करते थे ताकि अपना गुजारा कर सकें. कई बार काम मिलने की उम्मीद में वे मिलों पैदल चलते थे, जिससे उनके पैरों में छाले तक पड़ जाते थे.
3.बरसाती में बिताए दिन और भूख का संघर्ष
दिल्ली के संघर्ष के दिनों में वे एक छोटी सी 'बरसाती' यानी छत पर बने कमरे में रहते थे. कई दिन ऐसे भी आए जब उनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे. पूरे-पूरे दिन भूखा रहने के बाद वे केवल पानी पीकर सो जाते थे. संसाधनों की भारी कमी के बावजूद उन्होंने एक्टिंग सीखने का जुनून कम नहीं होने दिया.
4.एनएसडी से रिजेक्शन और जिंदगी गंवा देने के ख्याल
इस अभिनेता के लिए सबसे बड़ा झटका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से मिला रिजेक्शन था. लगातार तीन बार रिजेक्ट होने के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे. हताशा और डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया था कि उनके मन में जिंदगी खत्म करने तक के विचार आने लगे थे. उस वक्त उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला और अकेले नहीं छोड़ा.
5.फ्रस्ट्रेशन और 'खुद को बेचने' जैसा अनुभव
संघर्ष के उस लंबे दौर में जब सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें घेर लिया था. रिजेक्शन और गरीबी के बीच उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उन्हें अपनी परिस्थितियों के आगे खुद को बेचना पड़ रहा हो. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष को अपनी ताकत बनाया.
6.'भीखू म्हात्रे' ने दिलाई वैश्विक पहचान
सालों कड़े संघर्ष करने के बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सत्या' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. 'भीखू म्हात्रे' के किरदार ने उन्हें रातों-रात इस एक्टर को सुपरस्टार बना दिया. आज वे 'द फैमिली मैन' जैसी वेब सीरीज और कई नेशनल अवॉर्ड जीतकर अभिनय के पर्याय बन चुके हैं.
7. बिहार से आया कौन है ये एक्टर?
महज 120 रुपये लेकर दिल्ली आए ये एक्टर कोई और नहीं, बल्कि मनोज बाजपेयी है. जिन्होंने संघर्ष के दिनों में भीषण गरीबी और भूख झेली. लगातार रिजेक्शन से टूटे मनोज के मन में जान देने तक के ख्याल तक आने लगे थे.
आज करोड़ों की संपत्ति और शोहरत के मालिक मनोज बाजपेयी की यह कहानी साबित करती है कि यदि आपमें धैर्य और हुनर है, तो आप 120 रुपये से शुरू करके भी दुनिया जीत सकते हैं.
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