जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह

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Pragya Bharti | Apr 18, 2026, 11:27 PM IST
1.Bollywood Actor Horrific Experience
बॉलीवुड का ये सुपरस्टार अपनी फिल्मों में जोखिम भरे स्टंट खुद करने के लिए मशहूर हैं. बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही 'भूत बंगला' में भी एक्टर ने अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत लिया है. हालांकि, इस सफलता के पीछे इस सुपरस्टार का सालों का कड़ा संघर्ष और जानलेवा जोखिम छिपा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में अभिनेता ने उन तीन घटनाओं का जिक्र किया जब वे यमराज के सामने से वापस लौटे.
2.तकनीक की कमी और जान का जोखिम
एक्टर ने बताया कि 90 के दशक में आज की तरह VFX, AI या आधुनिक सुरक्षा उपकरण नहीं होते थे. उस दौर में हर एक्शन सीन 'लाइव' और असली खतरों के बीच शूट करना पड़ता था. इसपर दिग्गज अभिनेता ने कहा कि उस समय सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर थे, जिससे जान का जोखिम हमेशा बना रहता था.
3.'सैनिक' में बिल्डिंग जंप का खौफनाक अनुभव
साल 1993 में आई फिल्म 'सैनिक' का जिक्र करते हुए एक्टर ने बताया कि उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जंप करना था. स्टंट के दौरान उनके हाथ थक गए थे और उन्हें लगा कि वे अब नहीं बचेंगे. बिना किसी आधुनिक तकनीक के खुद ही सब कुछ संभालना उस वक्त मौत को दावत देने जैसा था.
4.'इंटरनेशनल खिलाड़ी' में कटने वाला था शरीर
एक्शन स्टार ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो फिल्म 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' को लेकर किया. उन्होंने बताया कि एक नाव के सीन के दौरान एक 'कैटामैरेन' (बड़ी नाव) सामने से आ रही थी. एक्टर की नाव को उसके बीच से निकलना था. इस अभिनेता ने कहा, "अगर जरा सी चूक होती, तो मेरा आधा शरीर पूरा कट जाता. मैं खत्म हो जाता, लेकिन सूझबूझ से बच गया." इसके अलावा 'खिलाड़ी 786' में हॉट एयर बैलून से डाइव मारते वक्त भी वे बाल-बाल बचे थे.
5.कौन हैं ये एक्टर?
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि अक्षय कुमार हैं. उन्होंने खुद खुलासा किया कि वे तीन बार मरते-मरते बचे हैं. 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' के दौरान उनका शरीर तो 2 भाग में कटने वाला था, जबकि 'सैनिक' के स्टंट में भी उनकी जान पर बन आई थी.