जब सुपरस्टार के शरीर के होने वाले थे 2 टुकड़े; शूटिंग के दौरान 3 बार मरते-मरते बचे हैं ये एक्टर; किस्सा सुन कांप जाएगी रूह

4 . 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' में कटने वाला था शरीर

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एक्शन स्टार ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो फिल्म 'इंटरनेशनल खिलाड़ी' को लेकर किया. उन्होंने बताया कि एक नाव के सीन के दौरान एक 'कैटामैरेन' (बड़ी नाव) सामने से आ रही थी. एक्टर की नाव को उसके बीच से निकलना था. इस अभिनेता ने कहा, "अगर जरा सी चूक होती, तो मेरा आधा शरीर पूरा कट जाता. मैं खत्म हो जाता, लेकिन सूझबूझ से बच गया." इसके अलावा 'खिलाड़ी 786' में हॉट एयर बैलून से डाइव मारते वक्त भी वे बाल-बाल बचे थे.

