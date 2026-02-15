कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

2 . ट्रेन में गाना गाकर कमाता था पैसे

एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद साझा किया था कि कॉलेज के दिनों में वे दिल्ली से गोवा जाने वाली ट्रेनों में गिटार बजाकर गाना गाया करते थे. यात्री खुश होकर उन्हें पैसे देते थे, जिससे वे अपना खर्च निकालते थे. मुंबई आने के बाद भी राह आसान नहीं थी. वे अपने दोस्त के हॉस्टल में छिपकर रहते थे और दोस्त का कोट पहनकर ऑडिशन देने जाया करते थे.