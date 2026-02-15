FacebookTwitterYoutubeInstagram
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

Bollywood Struggle Stories: ट्रेन में गाना गाने से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने तक, इस एक्टर का सफर संघर्ष और जुनून की मिसाल है. कभी इनके पास खाने के भी लाले पड़े थे. पर, आज वह 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक और बॉलीवुड के चमकते सितारे बन गए हैं.

Pragya Bharti | Feb 15, 2026, 10:54 AM IST

1.Bollywood Actors Struggle

Bollywood Actors Struggle
1

"कोशिश करने वालों की हार नहीं होती"—  सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां इस एक्टर के जीवन पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, चंडीगढ़ के एक साधारण लड़के ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर माया नगरी में वो मुकाम हासिल किया, जिसे पाना लाखों में से किसी एक का सपना होता है.

2.ट्रेन में गाना गाकर कमाता था पैसे

ट्रेन में गाना गाकर कमाता था पैसे
2

एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद साझा किया था कि कॉलेज के दिनों में वे दिल्ली से गोवा जाने वाली ट्रेनों में गिटार बजाकर गाना गाया करते थे. यात्री खुश होकर उन्हें पैसे देते थे, जिससे वे अपना खर्च निकालते थे. मुंबई आने के बाद भी राह आसान नहीं थी. वे अपने दोस्त के हॉस्टल में छिपकर रहते थे और दोस्त का कोट पहनकर ऑडिशन देने जाया करते थे.

3.रिजेक्शन से रेडियो जॉकी तक का सफर

रिजेक्शन से रेडियो जॉकी तक का सफर
3

शुरुआती दिनों में कई फिल्ममेकर्स ने इन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वे 'हीरो मटेरियल' नहीं दिखते. पेट पालने के लिए उन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में काम शुरू किया. हालांकि, 2004 में 'रोडीज' जीतने के बाद उन्हें थोड़ी पहचान मिली, लेकिन असली मंजिल अभी दूर थी.
 

4.ट्रेनों में गाना गाकर पैसे कमाने वाले एक्टर कौन हैं?

ट्रेनों में गाना गाकर पैसे कमाने वाले एक्टर कौन हैं?
4

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, बल्कि विक्की डोनर के एक्टर आयुष्मान खुराना हैं. अभिनेता ने अपने बुरे दिनों में ट्रेनों में गाना गाकर भी खर्चे निकाले हैं.

5.'विक्की डोनर' ने बदल दी एक्टर की तकदीर

'विक्की डोनर' ने बदल दी एक्टर की तकदीर
5

साल 2012 में जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन की फिल्म 'विक्की डोनर' से आयुष्मान ने बॉलीवुड में कदम रखा. एक लीक से हटकर विषय वाली इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'अंधाधुंध', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं, जिन्होंने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया.

6.80 करोड़ की संपत्ति और मोटी फीस

80 करोड़ की संपत्ति और मोटी फीस
6

आज आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के सबसे महंगे और भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक हैं. फोर्ब्स और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयुष्मान की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपये से अधिक है. कभी चंद रुपयों के लिए गाने वाले आयुष्मान अब एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

7.अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
7

आयुष्मान के फैंस को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. वे जल्द ही हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में नजर आएंगे, जिसे दिवाली के मौके पर रिलीज करने की तैयारी है.  
