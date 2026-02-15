कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

'टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी', टीपू ने ब्रिटिशों को प्रेम पत्र नहीं लिखे- ओवैसी, टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद हुए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से डर लगता था- ओवैसी | यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव, बवाल के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, 4 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 15, 2026, 10:54 AM IST
1.Bollywood Actors Struggle
"कोशिश करने वालों की हार नहीं होती"— सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां इस एक्टर के जीवन पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, चंडीगढ़ के एक साधारण लड़के ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर माया नगरी में वो मुकाम हासिल किया, जिसे पाना लाखों में से किसी एक का सपना होता है.
2.ट्रेन में गाना गाकर कमाता था पैसे
एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद साझा किया था कि कॉलेज के दिनों में वे दिल्ली से गोवा जाने वाली ट्रेनों में गिटार बजाकर गाना गाया करते थे. यात्री खुश होकर उन्हें पैसे देते थे, जिससे वे अपना खर्च निकालते थे. मुंबई आने के बाद भी राह आसान नहीं थी. वे अपने दोस्त के हॉस्टल में छिपकर रहते थे और दोस्त का कोट पहनकर ऑडिशन देने जाया करते थे.
3.रिजेक्शन से रेडियो जॉकी तक का सफर
शुरुआती दिनों में कई फिल्ममेकर्स ने इन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वे 'हीरो मटेरियल' नहीं दिखते. पेट पालने के लिए उन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में काम शुरू किया. हालांकि, 2004 में 'रोडीज' जीतने के बाद उन्हें थोड़ी पहचान मिली, लेकिन असली मंजिल अभी दूर थी.
4.ट्रेनों में गाना गाकर पैसे कमाने वाले एक्टर कौन हैं?
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, बल्कि विक्की डोनर के एक्टर आयुष्मान खुराना हैं. अभिनेता ने अपने बुरे दिनों में ट्रेनों में गाना गाकर भी खर्चे निकाले हैं.
5.'विक्की डोनर' ने बदल दी एक्टर की तकदीर
साल 2012 में जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन की फिल्म 'विक्की डोनर' से आयुष्मान ने बॉलीवुड में कदम रखा. एक लीक से हटकर विषय वाली इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'अंधाधुंध', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं, जिन्होंने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया.
6.80 करोड़ की संपत्ति और मोटी फीस
आज आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के सबसे महंगे और भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक हैं. फोर्ब्स और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयुष्मान की कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपये से अधिक है. कभी चंद रुपयों के लिए गाने वाले आयुष्मान अब एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.