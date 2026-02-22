जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस, पेरेंट्स से छिपकर लिए थे 7 फेरे; पढ़िए ये सीक्रेट मैरिज किस्सा?

1 . जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस

23 फरवरी को अपना 57वां जन्मदिन मनाने जा रहीं ये एक्ट्रेस अपने रियल लाइफ के लिए भी चर्चा में रहती हैं. 'मैंने प्यार किया' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से रातों-रात सुपरस्टार बनीं अभिनेत्री की निजी जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. दरअसल, यह एक्ट्रेस अपने क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर ही दिल हार बैठी थीं. पेरेंट्स ने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वे छिपकर शादी भी कर ली थीं. चलिए 90s की इस एक्ट्रेस की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं.