जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस, पेरेंट्स से छिपकर लिए थे 7 फेरे; पढ़िए ये सीक्रेट मैरिज किस्सा?

1.जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस
23 फरवरी को अपना 57वां जन्मदिन मनाने जा रहीं ये एक्ट्रेस अपने रियल लाइफ के लिए भी चर्चा में रहती हैं. 'मैंने प्यार किया' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से रातों-रात सुपरस्टार बनीं अभिनेत्री की निजी जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. दरअसल, यह एक्ट्रेस अपने क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर ही दिल हार बैठी थीं. पेरेंट्स ने उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वे छिपकर शादी भी कर ली थीं. चलिए 90s की इस एक्ट्रेस की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं.
2.राजसी अनुशासन और प्रोटोकॉल के बीच बीता था बचपन
अभिनेत्री का ताल्लुक महाराष्ट्र के सांगली के बेहद प्रतिष्ठित राजशाही परिवार से है. उनके पिता, विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन, एक संगीत प्रेमी और कड़क अनुशासन वाले व्यक्ति थे. राजघराने की परंपराओं के कारण इस अभिनेत्री का बचपन कड़े प्रोटोकॉल के बीच बीता. उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था कि किससे बात करनी है, कैसे उठना-बैठना है और किन सीमाओं में रहना है.
3.क्लास मॉनिटर और बिगड़े नवाब की अनोखी केमिस्ट्री
किस्मत का खेल देखिए, जिस अनुशासन में पली-बढ़ीं ये एक्ट्रेस, उनका दिल उसी लड़के पर आया जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा था.
4.कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने छिपकर रचाई थी शादी?
कहते हैं कि सफलता के लिए मेहनत के साथ भाग्य का होना भी जरूरी है, लेकिन जब नाम में ही 'भाग्य' जुड़ा हो, तो तकदीर खुद रास्ते बनाने लगती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री भाग्यश्री की. उन्होंने अपने क्लासमेट से ही शादी की है.
5.क्लास के बिगड़े नवाब और भाग्यश्री के पति कौन हैं?
मैंने प्यार किया फिल्म की अभिनेत्री के पति हिमालय दासानी हैं. भाग्यश्री और हिमालय दासानी एक ही स्कूल में पढ़ते थे. भाग्यश्री क्लास की मॉनिटर थीं और हिमालय अपनी शैतानियों के लिए मशहूर थे. मॉनिटर होने के नाते भाग्यश्री की अक्सर हिमालय से लड़ाई होती थी, लेकिन किसे पता था कि यह तकरार एक दिन प्यार का रूप ले लेगी.
6.गणित की ट्यूशन और फोन पर मिला प्रपोजल
भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे गणित में काफी कमजोर थीं और हिमालय इस विषय में उनकी मदद करते थे. साथ पढ़ते-पढ़ते दोस्ती गहरी हो गई. एक दिन फोन पर बातचीत के दौरान हिमालय ने उन्हें प्रपोज कर दिया. जब भाग्यश्री ने यह बात अपने पिता को बताई, तो उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया. पिता के सम्मान में भाग्यश्री ने उस वक्त हिमालय को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उनके लिए भावनाएं बनी रहीं.
7.जब प्यार के लिए चुनना पड़ा बगावत का रास्ता
फिल्म 'मैंने प्यार किया' की शूटिंग के दौरान भाग्यश्री और हिमालय के लिए मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था. भाग्यश्री ने एक बार फिर अपने माता-पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वे शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो अभिनेत्री ने एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में हिमालय दासानी के साथ शादी रचा ली. उनके पिता इस फैसले से इतने नाराज थे कि वे अपनी इकलौती बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हुए.
