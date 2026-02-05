13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 05, 2026, 05:59 PM IST
1.13 साल पहले 1 गाने से मचाया था धमाल
साल 2013 के जुलाई महीने में एक ऐसा गाना आया जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी. यूट्यूब पर रिलीज हुए गाने ने अरब व्यूज का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला वीडियो बन गया. आज इस गाने के नाम 5.70 अरब से अधिक व्यूज दर्ज हैं. तो चलिए इस गाने और सिंगर के नाम जान लेते हैं. साथ ही, गायक आज किस हाल में हैं, वो भी हम आपको बताएंगे.
2.सुनामी जैसा हिट हुआ था ये गाना
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह है फिल्म रंगरेज का गाना-'गंगनम स्टाइल'. सिंगर ने स्वीकार किया था कि इस गाने जैसी सफलता दोबारा पाना नामुमकिन था. इस गाने के बाद उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया और ‘जेंटलमैन’ व ‘डैडी’ जैसे गाने दिए. हालांकि, ये गाने एशिया में सफल रहे, लेकिन 'गंगनम स्टाइल' जैसा वैश्विक जादू नहीं दोहरा पाए.
3.'गंगनम स्टाइल' के सिंगर कौन हैं?
'गंगनम स्टाइल' के गायक दक्षिण कोरिआई सिंगर हैं, जिनका नाम- साई(PSY) है. साई कहते हैं, "मैंने खुद ही गाना लिखा, डांस बनाया और परफॉर्म किया. पर सिर्फ उसी एक गाने ने दुनिया को पागल कर दिया, यह आज भी एक रहस्य है." चलिए आपको बताते हैं कि सिंगर अब क्या कर रहे हैं..
4.BTS के सुगा के साथ धमाकेदार वापसी
साल 2022 में साई ने अपने नौवें एल्बम 'PSY 9th' के साथ जबरदस्त वापसी की. इसका गाना ‘That That’ युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. इस गाने को BTS के 'सुगा' ने प्रोड्यूस किया था और वे वीडियो में साई के साथ थिरकते भी नजर आए. इस कोलैबोरेशन ने साबित कर दिया कि साई की ऊर्जा आज भी पहले जैसी ही है.
5.PSY अब क्या करते हैं?
पिछले 13 सालों में साई ने खुद को एक बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में स्थापित किया है. उनका वार्षिक 'समर स्वैग' फेस्टिवल दक्षिण कोरिया का सबसे प्रतिष्ठित लाइव इवेंट बन चुका है. साल 2025 में उन्होंने 9 शहरों में 16 शोज किए, जहां उन्होंने वॉटर कैनन और धमाकेदार म्यूजिक के साथ हजारों लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
6.'पी नेशन' लॉन्च कर बने नए सितारों के गॉडफादर
2019 में साई ने अपना रिकॉर्ड लेबल 'पी नेशन' (P-Nation) लॉन्च किया. उनका उद्देश्य के-पोप (K-pop) को नई दिशा देना और उभरते सितारों को मंच प्रदान करना है. उनके इस लेबल से जैसी (Jessi), ह्युना (HyunA) और बॉय ग्रुप TNX जैसे दिग्गज कलाकार जुड़ चुके हैं. साई इसे 'ढक्कन का बिजनेस' कहते हैं, क्योंकि वे नए टैलेंट के छिपे हुए बॉक्स को खोलना जानते हैं.
7.OTT पर नया अवतार और ग्लोबल कोलैबोरेशन
अगस्त 2025 में साई को एप्पल टीवी+ के रियलिटी शो 'KPOPPED' में बतौर को-होस्ट देखा गया. उनके साथ अंतरराष्ट्रीय रैपर मेगन स्टैलियन भी थीं. इस शो ने पश्चिमी देशों के कलाकारों और के-पोप स्टार्स को एक साथ लाकर क्रॉस-कल्चरल रीमिक्स की नई लहर पैदा की.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से