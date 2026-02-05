13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

1 . 13 साल पहले 1 गाने से मचाया था धमाल

साल 2013 के जुलाई महीने में एक ऐसा गाना आया जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी. यूट्यूब पर रिलीज हुए गाने ने अरब व्यूज का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला वीडियो बन गया. आज इस गाने के नाम 5.70 अरब से अधिक व्यूज दर्ज हैं. तो चलिए इस गाने और सिंगर के नाम जान लेते हैं. साथ ही, गायक आज किस हाल में हैं, वो भी हम आपको बताएंगे.