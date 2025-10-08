FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह? जो बिहार में लड़ेंगे चुनाव 

Pragya Bharti | Oct 08, 2025, 02:08 PM IST

1.Bhojpuri Actors in Bihar Election 2025

Bhojpuri Actors in Bihar Election 2025
1

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे के समीकरण पर काम शुरू कर दिया है. इस बार के चुनाव में कई भोजपुरी सुपरस्टार्स भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, जिससे राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा. पवन सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सिंगर मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. इनके अलावा, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे बड़े नाम भी चुनावी दंगल में उतरने की चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और कमाई के मामले में कौन सबसे ऊपर है.

2.Ritesh Pandey Net Worth

Ritesh Pandey Net Worth
2

भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे भी इस बार बिहार के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने जा रहे हैं. रितेश पांडे हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है. लाखों फॉलोअर्स वाले रितेश पांडे की नेटवर्थ  करीब ₹15 करोड़ तक बताई जाती है. इस बार के विधानसभा चुनाव में इन भोजपुरी सितारों की एंट्री से न सिर्फ मुकाबला कड़ा होगा, बल्कि चुनाव प्रचार में भी खूब भोजपुरिया तड़का लगने की उम्मीद है.

3.Khesari Lal Yadav Net Worth

Khesari Lal Yadav Net Worth
3

बिहार विधानसभा चुनाव में कई सुपरस्टार चेहरे मैदान में होंगे और राजनीतिक पार्टियां उनके फॉलोअर्स पर नजर रखे हुए हैं. भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को भी चुनावी मैदान में देखा जा सकता है. हालांकि उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वह आरजेडी (RJD) के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं. उनकी अखिलेश  यादव से भी काफी नजदीकियां हैं. खेसारी लाल की नेटवर्थ ₹18 करोड़ से ₹20 करोड़ तक बताई जाती है.

4.Pawan Singh Net Worth

Pawan Singh Net Worth
4

भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस बार बीजेपी के खेमे से मैदान में उतरने जा रहे हैं. सियासी सफर की बात करें तो इससे पहले उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ था. अब बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया है. पवन सिंह के लाखों फॉलोअर्स हैं और नेटवर्थ के मामले में भी वह काफी आगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह की नेटवर्थ ₹40 करोड़ से ज्यादा है.

5.Akshara Singh Net Worth

Akshara Singh Net Worth
5

भोजपुरी इंडस्ट्री की हसीनाओं में अक्षरा सिंह का नाम उन अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं. अभिनेत्री और सिंगर अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं. उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी, और इससे पहले वह प्रशांत किशोर के साथ भी दिखी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षरा सिंह की कुल नेटवर्थ ₹50 करोड़ से भी अधिक है, जो उन्हें इस लिस्ट में कमाई के मामले में सबसे आगे रखती है.

6.Maithili Thakur Net Worth

Maithili Thakur Net Worth
6

बिहार के मधुबनी में रहने वाली मैथिली ठाकुर अपनी सुरमयी आवाज से देश-दुनिया में मशहूर हैं. सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस से करोड़ों कमाने वाली मैथिली अब चुनावी मैदान में भी कदम रखने को तैयार हैं. मैथिली के यूट्यूब चैनल पर 51 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. कुल मिलाकर उनकी मासिक कमाई 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है.

7.Bihar Vidhan Sabha Election Date 2025

Bihar Vidhan Sabha Election Date 2025
7

बिहार में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहली वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी है.

बिहार में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहली वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी है.

