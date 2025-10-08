जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 08, 2025, 02:08 PM IST
1.Bhojpuri Actors in Bihar Election 2025
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे के समीकरण पर काम शुरू कर दिया है. इस बार के चुनाव में कई भोजपुरी सुपरस्टार्स भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, जिससे राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा. पवन सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सिंगर मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. इनके अलावा, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे बड़े नाम भी चुनावी दंगल में उतरने की चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और कमाई के मामले में कौन सबसे ऊपर है.
2.Ritesh Pandey Net Worth
भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे भी इस बार बिहार के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने जा रहे हैं. रितेश पांडे हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है. लाखों फॉलोअर्स वाले रितेश पांडे की नेटवर्थ करीब ₹15 करोड़ तक बताई जाती है. इस बार के विधानसभा चुनाव में इन भोजपुरी सितारों की एंट्री से न सिर्फ मुकाबला कड़ा होगा, बल्कि चुनाव प्रचार में भी खूब भोजपुरिया तड़का लगने की उम्मीद है.
3.Khesari Lal Yadav Net Worth
बिहार विधानसभा चुनाव में कई सुपरस्टार चेहरे मैदान में होंगे और राजनीतिक पार्टियां उनके फॉलोअर्स पर नजर रखे हुए हैं. भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को भी चुनावी मैदान में देखा जा सकता है. हालांकि उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वह आरजेडी (RJD) के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं. उनकी अखिलेश यादव से भी काफी नजदीकियां हैं. खेसारी लाल की नेटवर्थ ₹18 करोड़ से ₹20 करोड़ तक बताई जाती है.
4.Pawan Singh Net Worth
भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस बार बीजेपी के खेमे से मैदान में उतरने जा रहे हैं. सियासी सफर की बात करें तो इससे पहले उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ था. अब बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया है. पवन सिंह के लाखों फॉलोअर्स हैं और नेटवर्थ के मामले में भी वह काफी आगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह की नेटवर्थ ₹40 करोड़ से ज्यादा है.
5.Akshara Singh Net Worth
भोजपुरी इंडस्ट्री की हसीनाओं में अक्षरा सिंह का नाम उन अभिनेत्रियों में सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं. अभिनेत्री और सिंगर अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं. उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी, और इससे पहले वह प्रशांत किशोर के साथ भी दिखी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षरा सिंह की कुल नेटवर्थ ₹50 करोड़ से भी अधिक है, जो उन्हें इस लिस्ट में कमाई के मामले में सबसे आगे रखती है.
6.Maithili Thakur Net Worth
बिहार के मधुबनी में रहने वाली मैथिली ठाकुर अपनी सुरमयी आवाज से देश-दुनिया में मशहूर हैं. सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस से करोड़ों कमाने वाली मैथिली अब चुनावी मैदान में भी कदम रखने को तैयार हैं. मैथिली के यूट्यूब चैनल पर 51 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. कुल मिलाकर उनकी मासिक कमाई 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है.
7.Bihar Vidhan Sabha Election Date 2025
बिहार में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहली वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी है.
