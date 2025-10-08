जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

1 . Bhojpuri Actors in Bihar Election 2025

1

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे के समीकरण पर काम शुरू कर दिया है. इस बार के चुनाव में कई भोजपुरी सुपरस्टार्स भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, जिससे राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा. पवन सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सिंगर मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. इनके अलावा, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे बड़े नाम भी चुनावी दंगल में उतरने की चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और कमाई के मामले में कौन सबसे ऊपर है.