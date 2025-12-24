Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये

MP- रायसेन में क्रिसमस के खिलाफ मुस्लिम समाज ने मदरसों में चलाया अभियान, मुस्लिम बच्चे को सेंटा नहीं बनने की अपील की | यूपी- BJP के 40 ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का बयान- विधायक आपस में मिलते रहते हैं हुई, बैठक को जातियों में बांटना ठीक नहीं | J&K के 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, डोडा, पुंछ, रामबन, गांदरबल और किश्तवाड़ के लोगों को सतर्क रहने की सलाह, आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 24, 2025, 10:56 AM IST
1.बॉर्डर 2
‘बॉर्डर 2’ को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म की तरह देखा जा रहा है. इस फिल्म का टीजर आ चुका है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.
2.धुरंधर 2
आदित्य धर की इस फिल्म का इंतजार लोगों को अभी से हैं क्योंकि हाल ही में इसका पहला पार्ट रिलीज किया गया जिसका खुमांर लोगों के ऊपर से अभी तक नहीं उतरा हैं. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.
3.भूत बंगला
‘भूल भुलैया’ के बाद फिर से प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म के लिए साथ आई है. इस फिल्म का नाम है 'भूत बंगला'. ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं.
4.बैटल ऑफ गलवान
‘बैटल ऑफ गलवान’ को पहले जनवरी 2026 में रिलीज़ करने की प्लैनिंग थी. लेकिन फिल्म की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई है. ऐसे में कोशिश की जा रही है इसे जून में रिलीज किया जाए. इस फिल्म में लंबे समय बाद सलमान खान नजर आएंगे.
5.रामायण पार्ट 1
ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार होने वाली है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की मानें तो इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बह रहा है. नीतीश कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म करीब 835 करोड़ रुपये लगे हैं.
6.दृश्यम 3
ओरिजनल ‘दृश्यम’ के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि ‘दृश्यम 3’ बाकी दोनों फिल्मों से अलग होने वाली है. हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
7.किंग
‘किंग’ की कोई पुख्ता रिलीज़ डेट बाहर नहीं आई है. हालांकि मेकर्स ने फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में अनाउंस किया था कि ये फिल्म 2026 में ही आएगी. शाहरुख खान की इस फिल्म का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. ये फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकती है.