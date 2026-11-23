1 . कौन हैं बिग बॉस 20 के यंग डीएसए?

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रियलिटी शो बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट और रैपर इस समय अपनी महंगी जैकेट को लेकर वायरल हो रहे हैं. यंग डीएसए का असली नाम हर्ष विजय मचारे है. वह महाराष्ट्र के पुणे के येरवडा इलाके से हैं. उनके रैप में हिंदी और मराठी के साथ स्ट्रीट कल्चर भी होता है. बिग-बॉस हाउस में आज लोग उनको उनके स्टाइल, गानों और कॉन्फिडेंस के लिए जानते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. उनके यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनका गाना 'येडा यंग' इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उन्हें पहचान मिली. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)