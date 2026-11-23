एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 23, 2026, 02:33 PM IST
1.कौन हैं बिग बॉस 20 के यंग डीएसए?
रियलिटी शो बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट और रैपर इस समय अपनी महंगी जैकेट को लेकर वायरल हो रहे हैं. यंग डीएसए का असली नाम हर्ष विजय मचारे है. वह महाराष्ट्र के पुणे के येरवडा इलाके से हैं. उनके रैप में हिंदी और मराठी के साथ स्ट्रीट कल्चर भी होता है. बिग-बॉस हाउस में आज लोग उनको उनके स्टाइल, गानों और कॉन्फिडेंस के लिए जानते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. उनके यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनका गाना 'येडा यंग' इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उन्हें पहचान मिली. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)
2.12 साल की उम्र से रैप किया शुरू
बिग-बॉस हाउस में यंग कई बार अपनी आर्थिक तंगी को लेकर घरवालों से बातचीत करते नजर आए हैं. उन्हें 12 साल की उम्र से रैप करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था. उस उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे खेल-कूद और पढ़ाई में अपना समय बिताते थे, उस समय में यंग ने रैप के साथ-साथ जॉब करना शुरू कर दिया था. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)
3.रैप सीखने के साथ BPO में किया काम
यंग ने बातचीत में कहा कि प्रोफेशनल रैपर बनने से पहले उन्होंने रैप सीखने के साथ-साथ BPO में भी जॉब की थी. वो सोचते थे, अब पापा को और काम करने नहीं देना है. घर चलाने के लिए खुद पैसे कमाकर घरवालों को अच्छी लाइफ देनी है. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मम्मी भी घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी और उनको वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)
4.यंग की लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, यंग की लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट सितंबर 2024 में आता है जब गली गैंग रिकॉर्ड्स के जरिए उनका गाना 'येडा यंग' आता है. ये गाना तेजी से वायरल हो जाता है और यह उनके करियर में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है. यंग को इसी गाने से आर्टिस्ट, वोकलिस्ट, लिरिसिस्ट और कंपोजर का क्रेडिट मिला था. इसके बाद उन्होंने अपनी BPO की नौकरी छोड़कर अपना सारा समय रैप में ही लगा दिया. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)
5. 'बिग बॉस 20' का सफर
'बिग बॉस 20' में यंग सही मुद्दों पर सवाल और दोस्ती को लेकर लोगों के दिलों में छाए हुए हैं. सबसे पहले कैप्टन भी वो बने. घर के अंदर इस समय उनके रिश्तों में खटास नजर आ रही हैं. शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड के वार में उनके गेम की तारीफ कर चुके हैं. सलमान खान कहते हैं कि यंग घर में उम्र में सबसे छोटा है लेकिन उनकी समझदारी सबसे बड़ी है. बिग बॉस हाउस में यंग के महंगे जैकेट की कीमत को लेकर भी बात छिड़ी थी, तो उन्होंने बताया उनके एक जैकेट की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपये है. (Image Credit: instagram/ yung_dsa)