Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

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Ritika | Oct 27, 2026, 03:59 PM IST
1.लव-स्काउट के रिश्ते पर सवाल
टीवी के कोंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' इन दिनों केंटेस्टेंट्स लव गिल और तन्मय सिंह aka स्काउट ओपी की रिलेशनशिप को लेकर घर के अंदर बाहर काफी बवाल मचा हुआ है. 24-25 अक्टूबर के वीकेंड का वार में में भी यह मुद्दा उठा. अब प्रोफेशनल बॉक्सर और इसी हफ्ते शो से एविक्ट हुईं कंटेस्टेंट मैरी कॉम का भी बयान आया है. उनका कहना है कि घर के अंदर लव और स्काउट की बॉन्डिंग उन्हें अजीब लगी. (Image Credit: scoutop/jiohotstar)
2.लव-स्काउट के रिश्ते पर मैरी कॉम का रिएक्शन
'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत में मैरी कॉम ने कहा, 'मैं कोई नहीं हूं इस पर बात करने वाली लेकिन जो भी घर के अंदर हुआ मुझे बहुत अजीब लगा. केयर करना अलग होता है लेकिन इतना गिरना नहीं था'. उन्होंने कहा, 'मैं जब उन्हें देखती थी तो मुझे सब नॉर्मल ही लगा. मुझे तो ज्यादा लव की ही गलती लग रही है'. मैरी कॉम का यह भी कहना है कि शायद यह दोनों का गेम प्लान भी हो सकता है. कैमरे में फुटेज के लिए वो ये सब कर रहे हैं. (Image Credit: instagram:mcmary.kom)
3.वीकेंड के वार में काशवी की एंट्री
24 अक्टूबर को वीकेंड का वार में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मसाज करना, हग करना और बहुत ज्यादा टचिंग को लेकर लव और स्काउट की क्लास लगाई. इस बार का वीकेंड का वार रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था. बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया, जब संडे के एपिसोड में स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने स्टेज पर आकर न सिर्फ लव के साथ स्काउट की नजदीकियों को लेकर कंफ्रेंट किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि लव उनको फंसा रही है और वह फंसते जा रहे हैं. काशवी ने कहा कि लव ने स्काउट को इतना इमोशनली मैनिपुलेट किया और फंसाया हुआ है. हालांकि, बाद में काशवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपने वर्ड्स के लिए माफी मांगी है (Image Credit: instagram:kaaashvi)
4.स्काउट की टीम से बयान जारी
स्काउट की टीम ने भी बयान जारी करके पूरे मामले पर सफाई दी है. वीकेंड का वार के बाद लव गिल काफी अपसेट हो गईं और सोमवार के एपिसोड में वह ज्यादातर टाइम रोते हुए ही नजर आईं. उन्होंने ग्रास पर उनका नाम लिखने और इस पूरे बवाल के बाद उन्हें इग्नोर करने के लिए स्काउट से नाराजगी जताई है. एक एपिसोड में स्काउट ने कंटेस्टेंट यंग डीएसए से कहा था कि उनकी लव गिल के लिए इमोश्नल फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं. उन्होंने लव का नाम ग्रास पर लिखकर बताया था, यही बात जब काशवी ने घर में आकर बोली तो लव शॉक रह गईं. अब वह बार-बार स्काउट से यही बोल रही हैं कि उनकी गलती की वजह से लव को इतना कुछ सुनना पड़ा और उनकी बदनामी हुई है.
(Image Credit: instagram:scoutop)
5.लव-स्काउट का बदलेगा गेम?
लव गिल और स्काउट एक दूसरे को भाई-बहन बोलते हैं, लेकिन उनकी नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठते रहे हैं. रोहित शेट्टी ने भी लव और स्काउट से यही कहा कि आप एक-दूसरे के साथ जिस तरह रहते हैं, वो कैमरे पर लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा है. हालांकि, इस एपिसोड को लेकर भी सोशल मीडियो पर जो ओपिनियन हैं, कुछ लोग जो भी हुआ उसको सही, बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स काशवी के बिहेवियर से नाराज हैं. (Image Credit:jiohotstar)