Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

4 . स्काउट की टीम से बयान जारी

4

स्काउट की टीम ने भी बयान जारी करके पूरे मामले पर सफाई दी है. वीकेंड का वार के बाद लव गिल काफी अपसेट हो गईं और सोमवार के एपिसोड में वह ज्यादातर टाइम रोते हुए ही नजर आईं. उन्होंने ग्रास पर उनका नाम लिखने और इस पूरे बवाल के बाद उन्हें इग्नोर करने के लिए स्काउट से नाराजगी जताई है. एक एपिसोड में स्काउट ने कंटेस्टेंट यंग डीएसए से कहा था कि उनकी लव गिल के लिए इमोश्नल फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं. उन्होंने लव का नाम ग्रास पर लिखकर बताया था, यही बात जब काशवी ने घर में आकर बोली तो लव शॉक रह गईं. अब वह बार-बार स्काउट से यही बोल रही हैं कि उनकी गलती की वजह से लव को इतना कुछ सुनना पड़ा और उनकी बदनामी हुई है.



(Image Credit: instagram:scoutop)







