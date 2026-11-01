'उस वक्त चूहे की तरह बैठे थे...' सलमान खान ने वीकेंड का वार में स्काउट की लगाई क्लास, लव गिल कॉन्ट्रोवर्सी पर खोल दी पोल

5 . स्काउट पर भड़के सलमान खान

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वीकेंड का वार में सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर था. लव गिल कॉन्ट्रोवर्सी पर उन्होंने स्काउट की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने कहा कि- 'एक बात तो आपने प्रूफ कर दी है, आप किसी के साथ लॉयल नहीं हो. आप जिसे बहन जैसी दोस्त कहते हैं, उसे गर्लफ्रेंड के सामने डिफेंड तक नहीं कर पाए. आपको बताया गया कि उसने तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया और फंसाया. आर यू एन इडियट? आर यू एन बेवकूफ? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग दूसरों पर ब्लेम क्यों डालते हैं?' (Image Credit: jiohotstar)

