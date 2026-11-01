'उस वक्त चूहे की तरह बैठे थे...' सलमान खान ने वीकेंड का वार में स्काउट की लगाई क्लास, लव गिल कॉन्ट्रोवर्सी पर खोल दी पोल

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Ritika | Nov 01, 2026, 04:05 PM IST
1.फिर से बातचीत शुरू
घर के अंदर यह भी देखा गया कि नॉमिनेशन टास्क के बाद स्काउट और लव फिर पहले की तरह बातचीत करते नजर आ रहे हैं. सलमान खान ने भी इस पर सवाल उठाया. सलमान खान ने जिस तरह स्काउट से सवाल किए हैं, उससे आने वाले एपिसोड में इस विवाद के और खुलने की उम्मीद है. (Image Credit: jiohotstar)
2.काशवी के आने के बाद बदला स्काउट का रवैया
काशवी की एंट्री के बाद स्काउट के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है. स्काउट पहले लव के साथ काफी समय बिताते थे, लेकिन वीकेंड के वार में उन्होंने दूरी बना ली थी. जब स्काउट ने एक नॉमिनेशन टास्क में लव को नॉमिनेट किया तो लव काफी भावुक हो गईं और फूट-फूटकर रोती भी नजर आईं. (Image Credit: jiohotstar)
3. घरवालों की लगाई क्लास
सलमान खान ने इस वीकेंड के वार में स्काउट के साथ-साथ घरवालों की भी जमकर क्लाई लगाई और सवाल किया कि जब काशवी लव को इतना सब सुना रही थी, तब आपमें से किसी ने क्यों नहीं बोला कि ये गलत है. लव और स्काउट के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है.(Image Credit: jiohotstar)
4.निशाने पर हैं स्काउट
सलमान ने कहा, 'जब कट ऑफ करने को कहा गया, तो आपसे लव से दूरी नहीं सही जा रही थी. रिश्ता वहीं पर मसाज नहीं. अगर आपने पटाने के चक्कर में फर्जी कमिटमेंट दिया है, तो आपसे घटिया आदमी कोई नहीं! आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब काशवी ने इतना सब लव को बोला तो वह उस वक्त चूहे की तरह बैठे थे. (Image Credit: jiohotstar)
5.स्काउट पर भड़के सलमान खान
वीकेंड का वार में सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर था. लव गिल कॉन्ट्रोवर्सी पर उन्होंने स्काउट की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने कहा कि- 'एक बात तो आपने प्रूफ कर दी है, आप किसी के साथ लॉयल नहीं हो. आप जिसे बहन जैसी दोस्त कहते हैं, उसे गर्लफ्रेंड के सामने डिफेंड तक नहीं कर पाए. आपको बताया गया कि उसने तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया और फंसाया. आर यू एन इडियट? आर यू एन बेवकूफ? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग दूसरों पर ब्लेम क्यों डालते हैं?' (Image Credit: jiohotstar)
6.स्काउट और लव गिल की दोस्ती
बिग बॉस 20 में स्काउट ओपी और लव गिल के बीच शुरुआत से ही अच्छी बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए. वीकेंड के वार में काशवी के आने के बाद कॉन्ट्रोवर्सी और भी बढ़ गई. (Image Credit: jiohotstar)