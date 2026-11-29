एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 29, 2026, 07:54 AM IST
1. 'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में इस बार वीकेंड का वार काफी धमाकेदार होने वाला है. शो के नए प्रोमो में स्काउट ओपी और गुल्लू यानी कुशाल तंवर के बीच लव गिल को लेकर बातचीत पर सलमान खान भड़के नजर आते हैं. स्काउट और गुल्लू की बातचीत की क्लिप घरवालों के सामने चला दी, जहां पर लव गिल के बारे में आपत्तिजनक बातें करते स्काउट और गुल्लू नजर आते हैं. (Image Credit:X )
2.स्काउट ने बोली लव के बारे में आपत्तिजनक बातें
स्काउट और गुल्लू की बातों को सुनकर घरवालें भी हैरान हो जाते हैं. इन बातों को सुनने के बाद लव की आंखों में आंसु रहते हैं और वो वहां पर किसी तरह अपने पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से उठकर चली गईं और जिसके बाद वह फूट-फूट कर रोती दिखीं. (Image Credit:X (Image Credit:X )
3.झुठलाने की कोशिश करता है स्काउट
नए प्रोमो वीडियो में स्काउट सलमान खान से कहते हैं, 'मुझे प्लीज मौका दीजिए बोलने का सर, लेकिन सलमान खान ने उन्हें टोका और कहा- क्या बात कर रहे हो? इस पर स्काउट बोले- मैं अपनी बात रखना चाहता हूं सर, लेकिन सलमान खान उन्हें मौका नहीं दिया और कहा 'स्काउट आपने हमेशा हमको झुठलाने की कोशिश की है और यह कनफ्यूज वाला एक्सप्रेशन क्या है स्काउट?'(Image Credit:X )
4.अपने आप को सही ठहरा कर लव को गलत
सलमान खान के सामने स्काउट ने अपनी बातों को रखते हुए कहा, 'मुझे यहां पर जो दिखाई दे रहा है मैं उसको रिटर्न किस तरह से करूं? तब सलमान खान ने पूछा, 'तो अपने आप को सही ठहरा कर उसको गलत..?' फिर स्काउट ने कहा, 'नहीं नहीं, उसको गलत नहीं कह रहा सर'.(Image Credit:X )
5.धिक्कार है मुझपर
सलमान आगे कहते हैं, तुमने क्या नहीं बोला है लव के बारे में तुमने लव के बारे में यार स्काउट और इस तरह की बातों से लव की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है. स्काउट ने कहा नहीं सर मैं नहीं किया, तो सलमान ने भड़कते हुए कहा कि तो मैंने किया है क्या ये स्काउट?. सलमान कहते हैं, अब तक मैंने आवाज ऊंची करके बात की है कभी? लेकिन अगर इस वक्त भी नहीं करता तो लानत है मुझे पर, धिक्कार है मुझपर.(Image Credit:X )