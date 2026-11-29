5 . धिक्कार है मुझपर

5

सलमान आगे कहते हैं, तुमने क्या नहीं बोला है लव के बारे में तुमने लव के बारे में यार स्काउट और इस तरह की बातों से लव की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है. स्काउट ने कहा नहीं सर मैं नहीं किया, तो सलमान ने भड़कते हुए कहा कि तो मैंने किया है क्या ये स्काउट?. सलमान कहते हैं, अब तक मैंने आवाज ऊंची करके बात की है कभी? लेकिन अगर इस वक्त भी नहीं करता तो लानत है मुझे पर, धिक्कार है मुझपर.(Image Credit:X )