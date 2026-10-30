Bigg Boss 20: 'हर 2-3 साल में तुम्हारा ब्रेकअप होता है'.. उदिति और स्काउट के बीच मचा घमासान

2 . एक-दूसरे पर कमेंट

2

ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे पर कमेंट करने शुरू कर दिए और देखते ही देखते बहस और ज्यादा आगे बढ़ गई. स्काउट ने अरिश्फा को लेकर कई बातें कहीं जिसके बाद अरिश्फा का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया. घर के बाकी सदस्य ने भी दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की.(Image Credit: jiohotstar)



