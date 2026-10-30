Bigg Boss 20: 'हर 2-3 साल में तुम्हारा ब्रेकअप होता है'.. उदिति और स्काउट के बीच मचा घमासान

एंटरटेनमेंट
Ritika | Oct 30, 2026, 06:40 PM IST
1.कैप्टेंसी टास्क
'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो में हुआ विवाद कैप्टेंसी टास्क से शुरू हुआ. टास्क के दौरान स्काउट OP और अरिश्फा खान के बीच झगड़ा देखने के लिए मिला. अरिश्फा का घुटना गलती से स्काउट के चेहरे पर लग गया था, जिसके बाद से ही ये विवाद आगे बढ़ा. (Image Credit: jiohotstar)
2.एक-दूसरे पर कमेंट
ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे पर कमेंट करने शुरू कर दिए और देखते ही देखते बहस और ज्यादा आगे बढ़ गई. स्काउट ने अरिश्फा को लेकर कई बातें कहीं जिसके बाद अरिश्फा का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया. घर के बाकी सदस्य ने भी दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की.(Image Credit: jiohotstar)
3.विवाद के बीच उदिति
उदिति ने अरिश्फा के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया. उदिति के बीच में आने के बाद ये झगड़ा शांत होने की जगह और ज्यादा बढ़ता चला गया. स्काउट और उदिति के बीच लड़ाई शुरू हुई. प्रोमो में उदिति स्काउट को पिछले वीकेंड के वार की याद दिलाती है. (Image Credit: jiohotstar)
4. स्काउट-अरिश्फा की लड़ाई
उदिति की वीकेंड वाली बात सुनने के बाद स्काउट का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद से ही स्काउट उदिति की निजी जिंदगी को लेकर बोलते हैं कि हर 2-3 साल में तुम्हारा ब्रेकअप होता है. हमारा नहीं होता. स्काउट का यह कमेंट सुनकर अरिश्फा भड़क जाती है और विवाद फिर बढ़ने लगता है. (Image Credit: jiohotstar)
5.स्काउट की गर्लफ्रेंड का आया नाम
प्रोमो में स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी का नाम भी आया, जिसके बाद स्काउट बोलते हैं कि मुझे जो बोलना है बोलो लेकिन अगर काशवी को बोला तो जमीन निकाल दूंगा कहीं के नहीं रहोगे. ये भी कहा कि अगर कोई पर्सनल जाएगा तो वह भी पर्सनल जाने से पीछे नहीं हटेंगे. (Image Credit: jiohotstar)
6.सोशल मीडिया पर वायरल
बिग-बॉस का नया प्रोमो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस विवाद पर अपनी-अपनी राय भी रख रहे हैं. लड़ाई अगर निजी जिंदगी तक पहुंच जाए तो मामला अलग हो जाता है. (Image Credit: jiohotstar)