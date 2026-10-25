'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास

एंटरटेनमेंट
Ritika | Oct 25, 2026, 02:48 PM IST
1.सोशल मीडिया पर चर्चा
बिग बॉस के इस लेटेस्ट प्रोमो की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस पर दर्शक भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं. काशवी की एंट्री और लव-स्काउट को लेकर हुई बातचीत भी शो का अब नया गेम चेंजर बन सकता है. अब लोगों को रात के एपिसोड का इंतजार है कि आखिर अब आगे और क्या-क्या होने वाला है. (Image Credit: jiohotstar)
2.टेकिंग केयर पर सवाल
बात अभी यही पर खत्म नहीं होती है काशवी फिर आगे कहती हैं- 'क्या टेकिंग केयर तन्मय, क्या वहां टेक केयर कराने के लिए गए हो? अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी आपको तो आपको घर में बैठना चाहिए था. मुझे और मेरे परिवार को शर्मिंदगी हो रही है. एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो'. अब एपिसोड में देखना ये है कि ये बात और कितनी आगे तक जाने वाली है और घर पर इसका क्या-क्या असर देखने के लिए मिल सकता है. (Image Credit: jiohotstar)
3.काशवी ने लगाई लव की क्लास
काशवी ने स्काउट के साथ-साथ लव गिल की क्लास लगाई है उन्होंने कहा- 'क्या आप अपने दूसरे मुंह बोले भाइयों के साथ भी ऐसा करते हो?' उनकी बात पर लव गिल ने कहा कि 'मेरे लिए ये आम था, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी'. स्काउट भी अपने जवाब में कहते हैं कि 'वो मेरा यहां ख्याल रखती है और उसके साथ घर वाला कंफर्ट मिलता है. (Image Credit: jiohotstar)
4.काशवी को देखकर हैरान हुआ स्काउट
वीकेंड के वार के प्रोमो में रोहित शेट्टी स्काउट से कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है और फिर काशवी को देखकर वो हैरान हो जाता है. काशवी, स्काउट ओपी से पूछती हैं, 'कैसा चल रहा है मसाज पार्लर तन्मय?' उसके बाद वो कहती नजर आईं की आपके हर शब्द, हर टच और बाकी हर चीज पर जूम इन किया जाता है. तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी तुलना इनसे कर सकते हो? कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर, कौन सी फीलिंग और कौन सा कंफ्यूजन? कौन सी नाव में हो आप?' आगे वो कहती हैं अगर एक प्रतिशत भी इज्जत बची है तो लकीर खींचो और उससे दूर रहो. (Image Credit: jiohotstar)
5.'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो
'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो आउट हुआ है, जिसमें लव और स्काउट की बॉन्डिंग को लेकर तीखे सवाल खड़े हो गए हैं. घर में हर दिन बदलते रिश्ते और नए ट्विस्ट दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और इस रविवार के वीकेंड के वार में स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी की एंट्री हुई है. काशवी के आने के साथ ही घर में माहौल पूरा बदल गया है. फैंस लगातार लव और स्काउट के भाई-बहन वाले रिश्ते पर सवाल खड़े कर रहे हैं. स्काउट की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी ने नेशनल टीवी पर स्काउट की जमकर क्लास लगाई है. (Image Credit: jiohotstar)