'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास

4 . काशवी को देखकर हैरान हुआ स्काउट

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वीकेंड के वार के प्रोमो में रोहित शेट्टी स्काउट से कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है और फिर काशवी को देखकर वो हैरान हो जाता है. काशवी, स्काउट ओपी से पूछती हैं, 'कैसा चल रहा है मसाज पार्लर तन्मय?' उसके बाद वो कहती नजर आईं की आपके हर शब्द, हर टच और बाकी हर चीज पर जूम इन किया जाता है. तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी तुलना इनसे कर सकते हो? कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर, कौन सी फीलिंग और कौन सा कंफ्यूजन? कौन सी नाव में हो आप?' आगे वो कहती हैं अगर एक प्रतिशत भी इज्जत बची है तो लकीर खींचो और उससे दूर रहो. (Image Credit: jiohotstar)