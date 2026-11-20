2 . घरवालों ने लव गिल को सुनाई खरी-खोटी

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घर के राशन से दूध-दही अंडे चोरी होने के बाद जैसे ही लव की इस चोरी वाली हरकत की बात सामने आई, घरवालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. इस मुद्दे पर घरवाले एक बार फिर एकजुट नजर आए और सभी ने लव को जमकर खरी-खोटी सुनाई. यंग डीएसए ने कहा- तेरी जैसी फालतू लड़की खाना ही छुपा सकती है. (Image Credit: jiohotstar)

