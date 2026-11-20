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Ritika | Nov 20, 2026, 08:22 AM IST
1.बिग बॉस 20 में राशन का बवाल
बिग बॉस 20 के घर में एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है. नए प्रोमो में लव गिल ने घर का राशन छिपा दिया, उनकी इस हरकत के सामने आने के बाद घर का माहौल बदल गया. फिर घर के सारे कंटेस्टेंट्स ने खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया. (Image Credit: jiohotstar)
2.घरवालों ने लव गिल को सुनाई खरी-खोटी
घर के राशन से दूध-दही अंडे चोरी होने के बाद जैसे ही लव की इस चोरी वाली हरकत की बात सामने आई, घरवालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. इस मुद्दे पर घरवाले एक बार फिर एकजुट नजर आए और सभी ने लव को जमकर खरी-खोटी सुनाई. यंग डीएसए ने कहा- तेरी जैसी फालतू लड़की खाना ही छुपा सकती है. (Image Credit: jiohotstar)
3. राशन छुपाने के बाद भी लव ने बोला झूठ
घरवालों के लिए यह सिर्फ खाने के सामान का मामला नहीं था, बल्कि घर में रहने वाले सभी लोगों का एक-दूसरे पर भरोसा भी दिखाता है, कि गेम में खाने की चीज को बीच में नहीं लाना चाहिए. घरवालें इसलिए भी ज्यादा नाराज हो गए कि उनको लगा लव इतना सब करने के बाद भी झूठ कैसे बोल सकती है.(Image Credit: jiohotstar)
4. घर में राशन पर पहले भी होते रहे हैं झगड़े
ऐसा पहली बार नहीं है, जब घर का राशन छुपाया गया हो. लव गिल के इस राशन चोरी वाले बवाल पर घरवालों ने कनिका और गुल्लू को भी जमकर सुनाया. लव गुल्लू को आकर बोलती है कि 'तुने बोला था ना कि आटा और सारी चीजें सेफ कर लेते हैं, तो मुझे मिल गया'. (Image Credit: jiohotstar)
5.घरवालों के निशाने पर लव गिल
राशन छिपाने के मामले में लव गिल घरवालों के निशाने पर हैं. इस पर सबसे ज्यादा यंग और अरिश्फा भड़के नजर आए. पहले वाले एपिसोड में भी लव और यंग के रिश्ते में खटास देखने के लिए मिली है. सबसे पहले उदिति ने घरवालों को आकर बताया कि राशन चोरी हो चुका है और नाम लव गिल का ही सामने आया. (Image Credit: jiohotstar)