Bigg Boss 20: 'बर्बाद कर दिया... पहली बार भाई-बहन का ब्रेकअप', स्काउट ओपी के सिर मुंडवाते ही लव पर भड़के फैंस

एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 13, 2026, 12:25 PM IST
1.स्काउट ओपी ने मुंडवाया सिर
रियलिटी शो बिग बॉस 20 में इन दिनों खूब ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. नए प्रोमो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. प्रोमो में स्काउट ओपी गुस्से में अपना सिर मुंडवाते नजर आ रहे हैं, इसके पीछा का मामला ऐसा था कि गार्डन एरिया में स्काउट, गुल्लू, लव और कनिका मान के बीच मस्ती-मसाज चल रहा था. लव ने स्काउट को सलमान खान का गाना 'मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है' सुनाया, इसके बाद वो लव से कहते हैं- कैरेक्टर पहले से ढीला था, तुझे करने की जरूरत नहीं है. हमारे पैंट में नाड़े लगे. तेरे पैंट में तो नाड़े लगे ही नहीं. इस मजाक पर पहले लव हस्ती है और फिर घटिया मजाक बोलकर गुस्सा हो जाती है. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
2.लेटेस्ट प्रोमो में क्या हुआ?
शो के लेटेस्ट प्रोमो में वह लव से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लव गुस्से में चली जाती है. इसके बाद स्काउट पेड़ पर चढ़ जाते हैं. फिर लव गिल कहती हैं, 'मैंने तुझे इतनी फ्रीडम दी और तूने उसका ऐसे इस्तेमाल किया, तू इस लायक ही नहीं है'. इसके बाद स्काउट वॉशरूम एरिया में जाकर अपने सारे बाल हटा देते हैं. उनका पूरा लुक बदल जाता है. स्काउट को इस तरह देखकर घर के दूसरे सदस्य भी हैरान रह जाते हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
3.लोग सिर मुंडवाने की वजह जानना चाहते हैं
स्काउट ओपी को सिर मुंडवाता देखकर दर्शकों के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर स्काउट ने अचानक अपना सिर मुंडवाने का फैसला क्यों लिया और क्या इसके पीछे सिर्फ लव है? या कुछ और बात है. स्काउट सिर मुंडवाने के बाद काफी ज्यादा रोते हुए भी नजर आते हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
4.यूजर्स के कमेंट्स
स्काउट ओपी के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बर्बाद होने के बहुत से रास्ते थे, लेकिन स्काउट ने बिग बॉस शो को चुना'. इसके अलावा एक यूजर ने लव गिल पर निशाना साधते हुए लिखा, 'लव गिल ने स्काउट को बर्बाद कर दिया'. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा 'असली गेम तो एडिटर खेल रहे हैं'. कुछ लोग ऐसे हैं, जो स्काउट के इस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ उनके लिए खड़े हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
5. स्काउट और यंग के बीच झगड़ा
लव गिल के विवाद से पहले घर में एक और झगड़ा हुआ था जो स्काउट ओपी और यंग डीएसए के बीच हुआ था. दोनों के बीच कैप्टेंसी टास्क के दौरान बहस होने लगी और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि स्काउट ने गुस्से में यंग को धक्का दे दिया. इसके बाद बिग बॉस ने स्काउट को कड़ी सजा देते हुए पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया और उनसे पूरे सीजन की कैप्टेंसी भी छीन ली गई. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
6.लव पर भड़की आम्रपाली
शो के लेटेस्ट प्रोमो में स्काउट बहुत ज्यादा रोता है फिर लव गिल, यंग डीएसए, आम्रपाली दुबे के बीच बहस हो जाती है और इसकी बीच आम्रपाली लव को बोलती है, जब तक पूरा पागल नहीं कर देगा तब तक मानेगी नहीं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)