Bigg Boss 20: 'बर्बाद कर दिया... पहली बार भाई-बहन का ब्रेकअप', स्काउट ओपी के सिर मुंडवाते ही लव पर भड़के फैंस

1 . स्काउट ओपी ने मुंडवाया सिर

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रियलिटी शो बिग बॉस 20 में इन दिनों खूब ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है. नए प्रोमो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. प्रोमो में स्काउट ओपी गुस्से में अपना सिर मुंडवाते नजर आ रहे हैं, इसके पीछा का मामला ऐसा था कि गार्डन एरिया में स्काउट, गुल्लू, लव और कनिका मान के बीच मस्ती-मसाज चल रहा था. लव ने स्काउट को सलमान खान का गाना 'मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है' सुनाया, इसके बाद वो लव से कहते हैं- कैरेक्टर पहले से ढीला था, तुझे करने की जरूरत नहीं है. हमारे पैंट में नाड़े लगे. तेरे पैंट में तो नाड़े लगे ही नहीं. इस मजाक पर पहले लव हस्ती है और फिर घटिया मजाक बोलकर गुस्सा हो जाती है. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)