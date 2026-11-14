Bigg Boss 20: 'वो तुम्हे पसंद करता है' लव गिल के लिए स्काउट ओपी के दिल में है प्यार? कनिका मान ने किया बड़ा खुलासा

2 . कनिका मान का बड़ा खुलासा

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कनिका मान और लव गिल आपस में बात करती हैं. कनिका मान, लव गिल से कहती हैं कि 'तुम्हारी और स्काउट की दोस्ती भाई-बहन वाली बिल्कुल भी नहीं लगती है. ये स्काउट के चेहरे पर नजर आता है. अगर तुम उसके अलावा कहीं और हो तो उसे खलने लगता है. मैं ये देख सकती हूं. मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है' कनिका मान की बातें सुनकर लव गिल राजी नहीं होती हैं, लेकिन कनिका आगे कहती हैं, 'यार एक होता है बोलना और एक होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो'. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)



