Bigg Boss 20: 'वो तुम्हे पसंद करता है' लव गिल के लिए स्काउट ओपी के दिल में है प्यार? कनिका मान ने किया बड़ा खुलासा

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Ritika | Nov 14, 2026, 06:44 AM IST
1.'बिग बॉस 20'
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों स्काउट ओपी और लव गिल की बॉन्डिंग लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कनिका मान ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने एक बार फिर दोनों के रिश्ते को चर्चा में ला दिया है. दोनों के बीच की नजदीकियों को देखकर घर के दूसरे सदस्य, शो के होस्ट और दर्शकों ने भी कई बार सवाल उठाए हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
2.कनिका मान का बड़ा खुलासा
कनिका मान और लव गिल आपस में बात करती हैं. कनिका मान, लव गिल से कहती हैं कि 'तुम्हारी और स्काउट की दोस्ती भाई-बहन वाली बिल्कुल भी नहीं लगती है. ये स्काउट के चेहरे पर नजर आता है. अगर तुम उसके अलावा कहीं और हो तो उसे खलने लगता है. मैं ये देख सकती हूं. मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है' कनिका मान की बातें सुनकर लव गिल राजी नहीं होती हैं, लेकिन कनिका आगे कहती हैं, 'यार एक होता है बोलना और एक होता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो'. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
3.क्या स्काउट लव को पसंद करता है?
कनिका की इस बात को सुनकर लव स्काउट ओपी को बुलाकर पूछती है, कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. कनिका बोल रही है कि तुम कुछ फील करते हो मेरे लिए. स्काउट ओपी इससे साफ इंकार कर देता है. फिर कनिका मान कहती हैं कि मुझे ऐसा फील होता है तुम्हारे दिल में लव के लिए फीलिंग हैं. कनिका की ये बातें सुनकर लव भी हैरान रह गईं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
4.दोनों की बॉन्डिंग को लेकर सवाल
शुरुआत में दोनों के रिश्ते को दोस्ती और भाई-बहन के बॉन्ड के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन समय के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. अब कनिका मान के बयान ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है. अब देखना ये है कि वीकेंड के वार में सलमान खान कौन सी बातों को पॉइंट आउट करते हैं. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
5.स्काउट और लव का रिश्ता क्या मोड़ लेगा?
शो में अब धीरे-धीरे कंटेस्टेंट्स की दोस्ती, दुश्मनी और आपसी रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं. अब 'बिग बॉस 20' में ये देखना दिलचस्प होगा कि स्काउट ओपी और लव गिल का बॉन्ड यहां से क्या नया मोड़ लेगा. क्या स्काउट कभी अपनी फीलिंग को लेकर खुलकर बात करेंगे? (Image Credit: instagram/ jiohotstar)