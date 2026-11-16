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Bigg Boss 20: '...तो तुमने खुद क्यों स्काउट को लव से बात करने भेजा था?', वीकेंड का वार में गुल्लू ने काजी को घेरा

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Bigg Boss 20: '...तो तुमने खुद क्यों स्काउट को लव से बात करने भेजा था?', वीकेंड का वार में गुल्लू ने काजी को घेरा

51वें एपिसोड में काजी तौकीर ने स्काउट से कहा था कि वह लव से जाकर बात करे और अपना बॉन्ड बनाए रखे. उन्होंन खुद भी गुल्लू को यह बात बताई थी.

Neelam | Nov 16, 2026, 11:29 AM IST

1.स्काउट और लव के रिश्ते पर फिर उठे सवाल

स्काउट और लव के रिश्ते पर फिर उठे सवाल
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देश के सबसे बड़े रिएलिटी शो 'बिग बॉस-20' का ये वीकेंड का वार काफी ज्यादा दिलचस्प रहा. इस बार भी लगभग पूरा एपिसोड स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) और लव गिल पर ही फोकस रहा. यंग डीएसए से लड़ाई, लव पर अश्लील कमेंट करना और फिर सिर मुंडवाना, इन सभी मुद्दों को लेकर दोनों पूरे हफ्ते चर्चाओं में थे तो यह मामला वीकेंड का वार में तो उठना ही था. हालांकि, इस बार के वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट की इकुएशन भी बदलती हुई नजर आईं और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि गुल्लू (कुशाल तनवर) ने काजी तौकीर पर सलमान खान के सामने सवाल खड़े कर दिए.

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2.गुल्लू और काजी के बीच आई दरार?

गुल्लू और काजी के बीच आई दरार?
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गुल्लू और काजी तौकीर को बिग बॉस हाउस में अक्सर मस्ती करते हुए देखा गया है. लाइव फीड में भी दोनों काफी ज्यादा टाइम साथ में बिताते नजर आते हैं और काजी तो कई बार कह चुके हैं कि वह गुल्लू को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं. फिर ऐसा क्या हुआ कि गुल्लू ने उस काजी पर ही होस्ट के सामने सवाल खड़े कर दिए.

3.क्या स्काउट को चला रही लव?

क्या स्काउट को चला रही लव?
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रविवार (15 नवंबर, 2026) को हुआ क्या कि सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट से पूछा कि स्काउट का इतनी गंदी बात लव को बोलना, दोनों का रिश्ता अभी जिस स्तर पर पहुंच गया है, उसमें किसकी ज्यादा गलती है. इस पर ज्यादातर कंटेस्टेंट ने कहा कि इसके लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं.
 

4.लव पर भड़के काजी तौकीर

लव पर भड़के काजी तौकीर
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वीकेंड का वार के दौरान काजी तौकीर ने लव के इंटेंशंस पर सवाल उठाया और कहा कि वह स्काउट ओपी की इस हालत को एंजॉय कर रही है. वह जानबूझकर ऐसा कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जब स्काउट ने इतनी घटिया बात बोली तो लव ने उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया, जितना एग्रेसिव होना उसका बनता था. उन्होंने कहा कि स्काउट और काशवी के साथ लव का जो ट्राय एंगल बनता हुआ दिख रहा है, उसे वह एंजॉय कर रही हैं.
 

TRENDING NOW

5.लव पर आरोपों को लेकर गुल्लू के काजी से सवाल

लव पर आरोपों को लेकर गुल्लू के काजी से सवाल
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काजी एपिसोड में लव गिल पर बहुत बुरी तरह चिल्लाते भी नजर आए. हालांकि, इसके लिए उन्होंने बाद में लव से माफी भी मांगी. काजी के लव पर आरोपों के बीच गुल्लू ने सलमान से कहा कि वह काजी से कुछ पूछना चाहते हैं. गुल्लू ने काजी से कहा, 'जब 2-3 हफ्ते पहले स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी बिग बॉस में आकर लव के साथ स्काउट की दोस्ती को लेकर नाराजगी जताकर गई थी, तब पूरे घर ने स्काउट को लव से दूर रहने के लिए कहा था.'
 

6.गुल्लू ने काजी को घेरा

गुल्लू ने काजी को घेरा
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गुल्लू ने पूछा, 'जब स्काउट खुद काशवी के आने के बाद लव से पूरी तरह कट ऑफ कर चुका था और वह उस स्टैंड पर था, तब काजी ने क्यों स्काउट से बोला कि तू जा उससे बात कर.' गुल्लू ने पूछा कि अगर लव स्काउट का यूज कर रही थी, तो यह तो आपको तब भी नजर आ रहा होगा, तह आपने क्यों स्काउट को उससे बात करने के लिए कहा. 

7.काजी ने दी थी स्काउट को लव से बॉन्ड बनाए रखने की सलाह

काजी ने दी थी स्काउट को लव से बॉन्ड बनाए रखने की सलाह
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काशवी के घर में आने के बाद स्काउड ओपी ने लव से दूरी बना ली थी. 51वें एपिसोड में काजी तौकीर ने स्काउट को लव से बात करने और अपना बॉन्ड बनाए रखने की सलाह दी थी. इसके बाद वह गुल्लू के साथ मजाक में यह कहते हुए भी नजर आए थे कि उन्होंने स्काउट को लव से बात करने के लिए कहा है. 

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