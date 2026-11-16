Bigg Boss 20: '...तो तुमने खुद क्यों स्काउट को लव से बात करने भेजा था?', वीकेंड का वार में गुल्लू ने काजी को घेरा

1 . स्काउट और लव के रिश्ते पर फिर उठे सवाल

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देश के सबसे बड़े रिएलिटी शो 'बिग बॉस-20' का ये वीकेंड का वार काफी ज्यादा दिलचस्प रहा. इस बार भी लगभग पूरा एपिसोड स्काउट ओपी (तन्मय सिंह) और लव गिल पर ही फोकस रहा. यंग डीएसए से लड़ाई, लव पर अश्लील कमेंट करना और फिर सिर मुंडवाना, इन सभी मुद्दों को लेकर दोनों पूरे हफ्ते चर्चाओं में थे तो यह मामला वीकेंड का वार में तो उठना ही था. हालांकि, इस बार के वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट की इकुएशन भी बदलती हुई नजर आईं और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि गुल्लू (कुशाल तनवर) ने काजी तौकीर पर सलमान खान के सामने सवाल खड़े कर दिए.