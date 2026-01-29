क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

6 . Akanksha Chamola and Gaurav Khanna Love Story

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. कई इंटरव्यूज़ में गौरव ने बताया है कि आकांक्षा को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था. गौरव ने इंडस्ट्री में नए होने का नाटक करके उनसे पहली बातचीत शुरू की और आकांक्षा ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स भी दिए. जल्द ही आकांक्षा को एहसास हो गया कि गौरव एक स्थापित एक्टर हैं. इसके बावजूद दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और फिर उनकी गहरी दोस्ती डेटिंग में बदल गई.

