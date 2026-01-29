क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 29, 2026, 05:00 PM IST
1.Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors
टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला अक्सर अपनी शानदार केमिस्ट्री के लिए जाने जाते रहे हैं. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर आकांक्षा द्वारा साझा किए गए कुछ 'क्रिप्टिक पोस्ट' ने प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. क्या वाकई इस पावर कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आइए जानते हैं इन वायरल खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है.
2.क्या टूटने वाला है गौरव-आकांक्षा का रिश्ता?
'अनुपमा' फेम और 'बिग बॉस 19' के चर्चित प्रतियोगी गौरव खन्ना अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में हैं. चर्चा है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अनबन चल रही है. इन अटकलों की शुरुआत तब हुई जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल और रहस्यमयी पोस्ट साझा किया.
3.क्या है उस वायरल पोस्ट में?
आकांक्षा ने अपनी एक तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "जिस रिश्ते की बुनियाद केवल जरूरतों पर टिकी हो, वहां दिल को हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है." उन्होंने आगे लिखा कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं, तब असल में वे तैयार नहीं थे. इस पोस्ट के बाद प्रशंसकों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद यह इशारा उनके और गौरव के बीच अलगाव की ओर है.
4.बच्चे की चाहत से नाराजगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में पिता बनने की अपनी इच्छा जाहिर की थी. वहीं दूसरी ओर, आकांक्षा चमोला करियर और अन्य कारणों से फिलहाल फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार नहीं थीं. माना जा रहा है कि विचारधारा और प्राथमिकताओं में यही अंतर दोनों के बीच तनाव की वजह बन सकता है.
5.क्या वाकई होगा तलाक?
हालांकि सोशल मीडिया पर तलाक और अलगाव की खबरें तेजी से फैल रही हैं, लेकिन अभी तक गौरव या आकांक्षा में से किसी ने भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. कई बार सेलेब्स किसी प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए भी ऐसे पोस्ट साझा करते हैं. ऐसे में फैन्स को उम्मीद है कि यह केवल एक गलतफहमी हो और यह जोड़ी जल्द ही साथ नजर आए.
6.Akanksha Chamola and Gaurav Khanna Love Story
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. कई इंटरव्यूज़ में गौरव ने बताया है कि आकांक्षा को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था. गौरव ने इंडस्ट्री में नए होने का नाटक करके उनसे पहली बातचीत शुरू की और आकांक्षा ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स भी दिए. जल्द ही आकांक्षा को एहसास हो गया कि गौरव एक स्थापित एक्टर हैं. इसके बावजूद दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और फिर उनकी गहरी दोस्ती डेटिंग में बदल गई.
