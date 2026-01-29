FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली LG को बरी किया, दिल्ली के LG को मानहानि केस में राहत, LG वीके सक्सेना को मानहानि केस में राहत, मेधा पाटकर ने मानहानि का केस किया था

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट

शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors: बिग बॉस 19 फेम गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. आकांक्षा के एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने तलाक की अटकलों को हवा दे दी है.

Pragya Bharti | Jan 29, 2026, 05:00 PM IST

1.Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Separation Rumors
1

टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला अक्सर अपनी शानदार केमिस्ट्री के लिए जाने जाते रहे हैं. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर आकांक्षा द्वारा साझा किए गए कुछ 'क्रिप्टिक पोस्ट' ने प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी है. क्या वाकई इस पावर कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आइए जानते हैं इन वायरल खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है.

Advertisement

2.क्या टूटने वाला है गौरव-आकांक्षा का रिश्ता?

क्या टूटने वाला है गौरव-आकांक्षा का रिश्ता?
2

'अनुपमा' फेम और 'बिग बॉस 19' के चर्चित प्रतियोगी गौरव खन्ना अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में हैं. चर्चा है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अनबन चल रही है. इन अटकलों की शुरुआत तब हुई जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल और रहस्यमयी पोस्ट साझा किया.
 

3.क्या है उस वायरल पोस्ट में?

क्या है उस वायरल पोस्ट में?
3

आकांक्षा ने अपनी एक तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "जिस रिश्ते की बुनियाद केवल जरूरतों पर टिकी हो, वहां दिल को हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है." उन्होंने आगे लिखा कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं, तब असल में वे तैयार नहीं थे. इस पोस्ट के बाद प्रशंसकों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद यह इशारा उनके और गौरव के बीच अलगाव की ओर है.
 

4.बच्चे की चाहत से नाराजगी

बच्चे की चाहत से नाराजगी
4

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में पिता बनने की अपनी इच्छा जाहिर की थी. वहीं दूसरी ओर, आकांक्षा चमोला करियर और अन्य कारणों से फिलहाल फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार नहीं थीं. माना जा रहा है कि विचारधारा और प्राथमिकताओं में यही अंतर दोनों के बीच तनाव की वजह बन सकता है.

TRENDING NOW

5.क्या वाकई होगा तलाक?

क्या वाकई होगा तलाक?
5

हालांकि सोशल मीडिया पर तलाक और अलगाव की खबरें तेजी से फैल रही हैं, लेकिन अभी तक गौरव या आकांक्षा में से किसी ने भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. कई बार सेलेब्स किसी प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए भी ऐसे पोस्ट साझा करते हैं. ऐसे में फैन्स को उम्मीद है कि यह केवल एक गलतफहमी हो और यह जोड़ी जल्द ही साथ नजर आए.

6.Akanksha Chamola and Gaurav Khanna Love Story

Akanksha Chamola and Gaurav Khanna Love Story
6

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. कई इंटरव्यूज़ में गौरव ने बताया है कि आकांक्षा को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था. गौरव ने इंडस्ट्री में नए होने का नाटक करके उनसे पहली बातचीत शुरू की और आकांक्षा ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स भी दिए. जल्द ही आकांक्षा को एहसास हो गया कि गौरव एक स्थापित एक्टर हैं. इसके बावजूद दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और फिर उनकी गहरी दोस्ती डेटिंग में बदल गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  
भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement