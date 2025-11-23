FacebookTwitterYoutubeInstagram
IED बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा गया था

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: 'बिग बॉस 19' का फिनाले नज़दीक है, जिसके लिए फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और अशनूर कौर सोशल मीडिया पर टॉप 5 कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं. वहीं, इस हफ्ते कम वोट के कारण कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गई हैं.

Pragya Bharti | Nov 23, 2025, 09:05 AM IST

1.Bigg Boss 19 Top 5 contestants list

Bigg Boss 19 Top 5 contestants list
1

सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. जैसे-जैसे शो का फिनाले नज़दीक आ रहा है, घर में मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है. इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.
दरअसल, वोटिंग ट्रेंड्स और हैशटैग काउंट के आधार पर यह लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने प्रदर्शन और लोकप्रियता के दम पर अपनी जगह मजबूत कर ली है.
 

2.Farrhana Bhatt Bigg Boss 19 Contestant

Farrhana Bhatt Bigg Boss 19 Contestant
2

अपनी दमदार पर्सनालिटी और खुलकर खेलने के अंदाज के कारण फरहाना इस बार लोकप्रियता में सबसे आगे हैं. सोशल मीडिया पर हैशटैग काउंट में उन्हें 501.5K से ज्यादा हैशटैग मिले हैं, जिससे वह नंबर 1 पायदान पर बनी हुई हैं.

3.Amaal Mallik Bigg Boss 19 Contestant

Amaal Mallik Bigg Boss 19 Contestant
3

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अपनी गेम को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. इस हफ्ते की लिस्ट में वह 357.1K हैशटैग के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

4.Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Contestant

Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Contestant
4

एक्टर गौरव खन्ना शुरुआत से ही दर्शकों के पसंदीदा रहे हैं. वह अपनी शांत रणनीति और साफ-सुथरे खेल के कारण 336.8K हैशटैग के साथ तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें विनर के तौर पर भी देखा जा रहा है.

5.Tanya Mittal Bigg Boss 19 Contestant

Tanya Mittal Bigg Boss 19 Contestant
5

तान्या मित्तल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टॉप 5 में एंट्री ली है. उन्हें 312.9K हैशटैग के साथ चौथा स्थान मिला है.

6.Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Contestant

Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Contestant
6

अशनूर कौर पिछले तीन महीनों से लगातार टॉप कंटेस्टेंट्स में बनी हुई हैं. हालांकि, इस हफ्ते वह 167.7K हैशटैग के साथ पांचवे स्थान पर हैं.

7.Kunicka Sadanand Bigg Boss 19 Contestant

Kunicka Sadanand Bigg Boss 19 Contestant
7

इस हफ्ते घर के मौजूदा कैप्टन शहबाज़ बदेशा को छोड़कर लगभग पूरे घर को नॉमिनेट किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे कम वोट पाने के कारण अनुभवी अभिनेत्री कुनिका सदानंद को शो से बाहर कर दिया गया है. उनके साथ-साथ, मालती चाहर भी 'बॉटम टू' में थीं, जिन पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा था.

8.Bigg Boss 19 Contestants for Finale

Bigg Boss 19 Contestants for Finale
8

'वीकेंड का वार' में होस्ट सलमान खान ने अमाल मलिक समेत कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगाई. फिनाले की रेस अब काफी तेज़ हो चुकी है, और आने वाले हफ्तों में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं.

