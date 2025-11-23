Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड

एंटरटेनमेंट
1.Bigg Boss 19 Top 5 contestants list
सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. जैसे-जैसे शो का फिनाले नज़दीक आ रहा है, घर में मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है. इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.
दरअसल, वोटिंग ट्रेंड्स और हैशटैग काउंट के आधार पर यह लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने प्रदर्शन और लोकप्रियता के दम पर अपनी जगह मजबूत कर ली है.
2.Farrhana Bhatt Bigg Boss 19 Contestant
अपनी दमदार पर्सनालिटी और खुलकर खेलने के अंदाज के कारण फरहाना इस बार लोकप्रियता में सबसे आगे हैं. सोशल मीडिया पर हैशटैग काउंट में उन्हें 501.5K से ज्यादा हैशटैग मिले हैं, जिससे वह नंबर 1 पायदान पर बनी हुई हैं.
3.Amaal Mallik Bigg Boss 19 Contestant
सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अपनी गेम को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. इस हफ्ते की लिस्ट में वह 357.1K हैशटैग के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
4.Gaurav Khanna Bigg Boss 19 Contestant
एक्टर गौरव खन्ना शुरुआत से ही दर्शकों के पसंदीदा रहे हैं. वह अपनी शांत रणनीति और साफ-सुथरे खेल के कारण 336.8K हैशटैग के साथ तीसरे स्थान पर हैं और उन्हें विनर के तौर पर भी देखा जा रहा है.
5.Tanya Mittal Bigg Boss 19 Contestant
तान्या मित्तल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टॉप 5 में एंट्री ली है. उन्हें 312.9K हैशटैग के साथ चौथा स्थान मिला है.
6.Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Contestant
अशनूर कौर पिछले तीन महीनों से लगातार टॉप कंटेस्टेंट्स में बनी हुई हैं. हालांकि, इस हफ्ते वह 167.7K हैशटैग के साथ पांचवे स्थान पर हैं.
7.Kunicka Sadanand Bigg Boss 19 Contestant
इस हफ्ते घर के मौजूदा कैप्टन शहबाज़ बदेशा को छोड़कर लगभग पूरे घर को नॉमिनेट किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे कम वोट पाने के कारण अनुभवी अभिनेत्री कुनिका सदानंद को शो से बाहर कर दिया गया है. उनके साथ-साथ, मालती चाहर भी 'बॉटम टू' में थीं, जिन पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा था.
8.Bigg Boss 19 Contestants for Finale
'वीकेंड का वार' में होस्ट सलमान खान ने अमाल मलिक समेत कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगाई. फिनाले की रेस अब काफी तेज़ हो चुकी है, और आने वाले हफ्तों में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं.
