Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम

एंटरटेनमेंट
Abhay Sharma | Dec 07, 2025, 02:52 PM IST
1.Bigg Boss 19 Grand Finale: कहां कैसे देखें
आज यानी 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंडफिनाले है. आप इसे JioHotstar पर रात 9 बजे से लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा टीवी पर इसका ब्रॉडकास्ट रात 10:30 बजे आएगा. यह शो Colors TV पर प्रसारित होगा.
2.बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट
बता दें कि 18 कंटेस्टेंट के साथ लॉन्च हुए बिग बॉस 19 को अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इनमें लीडिंग कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शामिल हैं. ऐसे में आज यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन होगा इस सीजन की विनर, किसे मिलेगी ट्रॉफी..
3.क्या है बिग बॉस 19 की प्राइज मनी?
बता दें कि शो के मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियली प्राइज मनी का खुलासा नहीं किया है. लेकिन, पिछले सीजन के आधार पर विनर को लगभग 50-55 लाख रुपये का कैश प्राइज मिल सकती है.
4.किसको कितनी मिलेगी रकम?
रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 19 के लिए सबसे ज्यादा गौरव खन्ना हर हफ्ते 17.5 लाख की फीस ले रहे हैं, जो हर दिन की फीस 2.5 लाख के आस-पास होती है. ऐसे में फिनाले तक अपनी जगह बनाने वाले गौरव खन्ना ने अब तक ढाई करोड़ की रकम वसूल ली है. अगर वो विनर बनते हैं तो उन्हें प्राइज मनी भी मिलेगी.
5.हर हफ्ते किसको कितनी रकम मिलती है?
गौरव खन्ना के बाद म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को 8.75 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिलते हैं, तान्या मित्तल को 3 से 6 लाख रुपये प्रति हफ्ता, फरहाना भट्ट को 2 से 4 लाख रुपये प्रति हफ्ता मिलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे कम पैसे प्रणित मोरे को कम मिलते हैं.
