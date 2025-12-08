Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये

5 . 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड

5

गौरव खन्ना कथित तौर पर बिग बॉश के इस सीजन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रतियोगियों में से एक हैं. अनुमान है कि वह प्रति सप्ताह लगभग 17.5 लाख रुपए यानी लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड कमा रहे थे.