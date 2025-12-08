Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये

अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी बिल में भारत की चर्चा, Quad के जरिए जुड़ाव बढ़ाने का प्रस्ताव | मोतिहारी में भड़काऊ पोस्टर को लेकर हंगामा, पोस्टर में बाबरी मस्जिद का फोटो और संदेश लिखा गया, पोस्टर लगाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार | पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की NIA रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 01:25 PM IST
1.अनुपमा सीरियल
अनुपमा सीरियल में उन्होंने अनुज कपाड़िया का रोल प्ले किया था. इसके बाद उनकी एंट्री बिग बॉश के घर में हुई जिसने उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि गौरव खन्ना कितने अमीर है.
2.लग्जरी लाइफस्टाइल
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो गौरव खन्ना एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. उन्होंने आकांक्षा चमोला से शादी की है. आकांक्षा चमोला एक अभिनेत्री हैं.
3.नेटवर्थ
गौरव खन्ना की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत टेलीविजन धारावाहिक, रियलिटी शो, विज्ञापन और सोशल मीडिया सहयोग हैं.
4.ऑडी A6 कार
गौरव खन्ना अपनी पत्नी के साथ मुंबई में स्टाइलिश अपार्टमेंट और एक शानदार कार कलेक्शन (ऑडी A6, रॉयल एनफील्ड) है.
5.2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड
गौरव खन्ना कथित तौर पर बिग बॉश के इस सीजन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्रतियोगियों में से एक हैं. अनुमान है कि वह प्रति सप्ताह लगभग 17.5 लाख रुपए यानी लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड कमा रहे थे.