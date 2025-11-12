मिलिए शहबाज बदेशा की खूबसूरत गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल से, इंटरनेट पर मचाई सनसनी, PHOTOS

1 . शहबाज बदेशा फनी अंदाज फैंस को आ रहा पंसद

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वह अपने मजाकिए अंदाज से दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं. इस बीच शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल भी चर्चा में आ गई हैं. (Photo Credit: kashish_aggarwaal)