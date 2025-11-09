पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?

एंटरटेनमेंट
1.Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Love Story
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों अभिनेता गौरव खन्ना अपनी शालीनता और समझदारी से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में 'वीकेंड का वार' पर होस्ट सलमान खान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मां भी गौरव को जानती हैं. घर में कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट से झगड़े को शालीनता से संभालने के लिए गौरव ने सलमान खान की भी प्रशंसा बटोरी. गौरव खन्ना ने अपने से 9 साल छोटी टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला से शादी की है, लेकिन शादी के 9 साल बाद भी उन्होंने अभी तक बच्चे नहीं किए हैं. आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी और इस विषय पर उनके विचार.
2.कौन हैं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला?
मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना के 'बिग बॉस 19' में आने के बाद से चर्चा में हैं. अभिनय में आने से पहले, आकांक्षा ने कॉमर्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया था. उन्होंने 2015 में लोकप्रिय शो 'स्वरागिनी' से टेलीविजन पर डेब्यू किया. इसके बाद वह 'भूतू' (2017), 'कैन यू सी मी?' (2022), और 'कैसे मुझे तुम मिल गए' जैसे शोज में भी नजर आईं.
3.पहली मुलाकात और प्रेम की शुरुआत
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. कई इंटरव्यूज़ में गौरव ने बताया है कि आकांक्षा को देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया था. गौरव ने इंडस्ट्री में नए होने का नाटक करके उनसे पहली बातचीत शुरू की और आकांक्षा ने उन्हें एक्टिंग के टिप्स भी दिए. जल्द ही आकांक्षा को एहसास हो गया कि गौरव एक स्थापित एक्टर हैं. इसके बावजूद दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए और फिर उनकी गहरी दोस्ती डेटिंग में बदल गई.
4.साल 2016 में शादी
गहरी दोस्ती और डेटिंग के कुछ समय बाद, गौरव ने आकांक्षा को प्रपोज़ करने का फैसला किया. गौरव ने 100 गुब्बारों वाले एक रोमांटिक सेट के साथ आकांक्षा को प्रपोज किया था. दोनों ने 23 नवंबर 2016 को गौरव के गृह नगर कानपुर में धूमधाम से शादी रचाई. इस भव्य समारोह में हुसैन कुवाजेरवाला, टीना कुवाजेरवाला, पूजा बनर्जी और अनुज सचदेवा समेत कई लोकप्रिय टीवी सितारे शामिल हुए थे.
5.उम्र में 9 साल का है अंतर
'बिग बॉस 19' के एक एपिसोड में गौरव ने बताया कि उनकी और आकांक्षा की उम्र में नौ साल का अंतर है. दोनों ने हमेशा इस बारे में खुलकर बात की है और कहा है कि इस अंतर ने उनके रिश्ते को कभी प्रभावित नहीं किया. एक इंटरव्यू में, आकांक्षा ने बताया था कि जहां वह सहज और आवेगी हैं, वहीं गौरव शांत और संतुलित हैं, जो उन्हें एक आदर्श जोड़ी बनाता है.
6.बच्चे न करने का फैसला
'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना ने यूट्यूबर मृदुल तिवारी से बातचीत के दौरान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की. गौरव ने पिता बनने की इच्छा जताई और बताया कि इस नवंबर में उनकी शादी को नौ साल पूरे हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन आकांक्षा अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं.
7.पत्नी के फैसले का सम्मान
गौरव ने कहा कि चूंकि उनकी लव मैरिज है, इसलिए वह आकांक्षा के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें मजबूर नहीं करेंगे. गौरव ने यह भी कहा कि वह आकांक्षा की पेरेंटिंग जिम्मेदारियों को लेकर चिंता समझते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों का करियर व्यस्त है.
अपनी पत्नी के प्रति इस सम्मान और समर्थन के कारण ही गौरव खन्ना को अक्सर महिलाओं के बीच 'ग्रीन फ्लैग' के नाम से भी जाना जाता है. वह फिलहाल बिग बॉस-19 की ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं.
