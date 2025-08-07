Twitter
Advertisement
Headlines

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

Bigg Boss 19 जल्द ही टीवी पर आने वाला है. सलमान खान एक बार फिर से इस शो को होस्ट करने वाले हैं. इस शो के संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं, वहीं कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने इस Controversial reality show का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है. जानते हैं कौन हैं वो सितारे

नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 04:56 PM IST

1.राम कपूर

राम कपूर
1

राम कपूर ने फिल्मीबीट संग बातचीत में कंफर्म किया है कि वो बिग बॉस में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि शो के लिए उन्हें 20 करोड़ भी मिलेंगे तब भी वो उसमें नहीं जाएंगे.

Advertisement

2.मल्लिका शेरावत

मल्लिका शेरावत
2

मल्लिका शेरावत के बिग बॉस 19 में शामिल होने की खूब चर्चा थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया है कि वो बिग बॉस में हिस्सा नहीं लेने वाली हैं.

3.अंशुला कपूर

अंशुला कपूर
3

द ट्रेटर्स शो को लेकर सुर्खियों में रहीं अंशुला कपूर के भी बिग बॉस 19 में आने की चर्चा थी. अर्जुन कपूर की बहन ने कहा है कि फिलहाल वो बिग बॉस के मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं.

4.ज़रीन ख़ान 

ज़रीन ख़ान 
4

ज़रीन ख़ान ने भी बिग बॉस 19 में शामिल होने से इनकार किया है. ज़रीन खान ने कहा कि वो तीन महीने तक घर से दूर नहीं रह सकती हैं.

TRENDING NOW

5.गौरव तनेजा

गौरव तनेजा
5

यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा के बिग बॉस में शामिल होने की खबर थी. हालांकि, उन्होंने अपने Vlog में कहा है कि वो बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.

6.अनीता हसनंदानी

अनीता हसनंदानी
6

अनीता हसनंदानी ने भी बीग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया है जिसमे उन्होंने ये वजह बताई है कि उनकी पर्सनैलिटी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के लिए नहीं बनी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का
10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का
रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब
रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब
इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका
इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका
बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम
बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE