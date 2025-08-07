इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

3 . अंशुला कपूर

3

द ट्रेटर्स शो को लेकर सुर्खियों में रहीं अंशुला कपूर के भी बिग बॉस 19 में आने की चर्चा थी. अर्जुन कपूर की बहन ने कहा है कि फिलहाल वो बिग बॉस के मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं.