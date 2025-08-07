इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!
एंटरटेनमेंट
नितिन शर्मा | Aug 07, 2025, 04:56 PM IST
1.राम कपूर
राम कपूर ने फिल्मीबीट संग बातचीत में कंफर्म किया है कि वो बिग बॉस में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि शो के लिए उन्हें 20 करोड़ भी मिलेंगे तब भी वो उसमें नहीं जाएंगे.
2.मल्लिका शेरावत
मल्लिका शेरावत के बिग बॉस 19 में शामिल होने की खूब चर्चा थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया है कि वो बिग बॉस में हिस्सा नहीं लेने वाली हैं.
3.अंशुला कपूर
द ट्रेटर्स शो को लेकर सुर्खियों में रहीं अंशुला कपूर के भी बिग बॉस 19 में आने की चर्चा थी. अर्जुन कपूर की बहन ने कहा है कि फिलहाल वो बिग बॉस के मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं.
4.ज़रीन ख़ान
ज़रीन ख़ान ने भी बिग बॉस 19 में शामिल होने से इनकार किया है. ज़रीन खान ने कहा कि वो तीन महीने तक घर से दूर नहीं रह सकती हैं.
5.गौरव तनेजा
यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा के बिग बॉस में शामिल होने की खबर थी. हालांकि, उन्होंने अपने Vlog में कहा है कि वो बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं.