झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है

Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी एक्स-वाइफ ने सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा है कि अभिषेक झूठ बोल रहे हैं कि वो सिंगल हैं.

| Sep 01, 2025, 01:03 PM IST

1.क्या अभिषेक बजाज झूठ बोल रहे हैं?

क्या अभिषेक बजाज झूठ बोल रहे हैं?
1

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज आजकल सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं, जहां वो अपने आपको बैचलर बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर 2017 में हुई शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

2.अभिषेक और आकांक्षा की शादी कब हुई

अभिषेक और आकांक्षा की शादी कब हुई
2

अभिषेक की शादी उनके आकांक्षा के साथ हुई थी. अभिषेक और आकांक्षा 2010 में एक पार्टी में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया.अभिषेक ने आकांक्षा को Yacht पर प्रपोज किया था. दोनों की शादी 2017 में हुई थी  जहां उन्हें ब्लेसिंग्स देने टीवी के मशहूर स्टार्स भी पहुंचे, खबर है कि अब दोनों ने तलाक दे दिया है, जिसकी वजह से अभिषेक अपने आपको बैचलर बताते हैं.
 

3. कौन हैं आकांक्षा जिंदल?

कौन हैं आकांक्षा जिंदल?
3

अभिषेक बजाज की पत्नी आकांक्षा जिंदल का टीवी या फिल्म इंडस्ट्री से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है. वह बड़ी कंपनी की सेक्रेटरी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं.

 

4.अभिषेक बजाज नहीं है सोशल पर्सन

अभिषेक बजाज नहीं है सोशल पर्सन
4

अभिषेक और आकांक्षा का रिलेशनशिप काफी समय से लोगों से छुपा हुआ था. अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ज्यादा सोशल पर्सन नहीं है उनका मानना है पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया कि दुनिया से दुर रखना चाहिए.

5.सोशल मीडिया पर हुई तस्वीरें वायरल

सोशल मीडिया पर हुई तस्वीरें वायरल
5

अभिषेक आकांक्षा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ, हसबैंड एंड वाइफ". जो अब उनके तलाक और अभिषेक के बिग बॉस में जाने के बाद काफी वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से अभिषेक दर्शकों के बीच अपनी शादी को लेकर चर्चा में है 

6.Abhishek Bajaj क्यों चर्चा में ?

Abhishek Bajaj क्यों चर्चा में ?
6

सोशल मीडिया पर उनकी शादी कि फोटोज़ को लेकर चर्चा में हैं वहीं बिग बॉस के घर में नेहल और उनके बीच के हुए खाने को लेकर झगड़े से काफी चर्चा में आ गए है नेहल ने अभिषेक को बोलने लगी की 4 आदमी का खाना एक अकेला इंसान खा गया .
 

