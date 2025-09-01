झूठ बोल रहे हैं Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट अभिषक बजाज? Ex-Wife का दावा- वो बैचलर नहीं, तलाकशुदा है

2 . अभिषेक और आकांक्षा की शादी कब हुई

अभिषेक की शादी उनके आकांक्षा के साथ हुई थी. अभिषेक और आकांक्षा 2010 में एक पार्टी में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया.अभिषेक ने आकांक्षा को Yacht पर प्रपोज किया था. दोनों की शादी 2017 में हुई थी जहां उन्हें ब्लेसिंग्स देने टीवी के मशहूर स्टार्स भी पहुंचे, खबर है कि अब दोनों ने तलाक दे दिया है, जिसकी वजह से अभिषेक अपने आपको बैचलर बताते हैं.

