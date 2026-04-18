फ्री में उठाएं Bhooth Bangla जैसा लुत्फ, Youtube पर घर बैठे मुफ्त में देखें 308M+ व्यूज वाली ये धांसू हॉरर-कॉमेडी; रेटिंग भी है 7.5

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Pragya Bharti | Apr 18, 2026, 09:23 AM IST
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अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने 16 साल बाद 'भूत बंगला' के जरिए सिनेमाघरों में वापसी की है. इस नई फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है, पर किसी कारण से कुछ लोग थिएटर नहीं पहुंच पा रहे हैं. अगर आप भी इसी लिस्ट में हैं कि चाह कर भी मूवी देखने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको एक ऐसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं. इस मूवी को आप यूट्यूब पर अपने समय के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं. 2007 में आई यह मूवी आज भी हॉरर-कॉमेडी जॉनर की 'गोल्ड स्टैंडर्ड' मानी जाती है. चलिए इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं.
2.यूट्यूब पर 308 मिलियन व्यूज का महा-रिकॉर्ड
यूट्यूब पर टी-सीरीज द्वारा अपलोड की गई इस फिल्म ने व्यूज के मामले में बड़े-बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. इस फिल्म को अब तक 308 मिलियन (30 करोड़ से ज्यादा) बार देखा जा चुका है. दो दशक पुराने होने के बावजूद इस फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है और यह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में शुमार है.
3.19 साल पुरानी है ये फिल्म
19 साल पहले आई इस फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया था, जो आज भी फ्रेश लगता है. डरावनी भूत का खौफ और 'डॉ. आदित्य श्रीवास्तव' का स्वैग दर्शकों के जेहन में आज भी ताजा है. यही वजह है कि 'भूत बंगला' मिस करने वाले लोग दोबारा इस फिल्म की ओर लौट रहे हैं.
4.बजट और शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
महज 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹49.11 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई ₹82.35 करोड़ रही थी. आज के हिसाब से यह आंकड़े किसी मेगा-ब्लॉकबस्टर से कम नहीं हैं.
5.IMDb पर जबरदस्त रेटिंग
जहां आज की हॉरर फिल्मों को रेटिंग के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहीं 2007 में आई इस फिल्म को IMDb पर 7.5 की शानदार रेटिंग मिली है. अगर आपने अभी तक यह मास्टरपीस नहीं देखा है या इसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर यह फिल्म बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है. 'भूत बंगला' के सिनेमाई अनुभव के साथ-साथ इस पुरानी याद को ताजा करना एक बेहतरीन वीकेंड प्लान हो सकता है.
6.कौन सी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है?
जिस फिल्म की हम यहां बात कर रहे हैं, वह है- भूल भुलैया. दरअसल, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के शोर के बीच उनकी ही 19 साल पुरानी फिल्म 'भूल भुलैया' यूट्यूब पर राज कर रही है. 308 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाली इस फिल्म को आप मुफ्त में देख सकते हैं.
7.दमदार स्टार कास्ट और कल्ट किरदार
इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसके कलाकारों को भी जाता है. विद्या बालन की बेमिसाल अदाकारी, राजपाल यादव (छोटा पंडित) की कॉमेडी, परेश रावल और असरानी के कॉमिक टाइमिंग ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया. अमीषा पटेल और शाइनी आहूजा ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया था.
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