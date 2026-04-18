फ्री में उठाएं Bhooth Bangla जैसा लुत्फ, Youtube पर घर बैठे मुफ्त में देखें 308M+ व्यूज वाली ये धांसू हॉरर-कॉमेडी; रेटिंग भी है 7.5

1 . Most Viewed Horror Comedy Movie on Youtube

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अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने 16 साल बाद 'भूत बंगला' के जरिए सिनेमाघरों में वापसी की है. इस नई फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है, पर किसी कारण से कुछ लोग थिएटर नहीं पहुंच पा रहे हैं. अगर आप भी इसी लिस्ट में हैं कि चाह कर भी मूवी देखने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको एक ऐसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं. इस मूवी को आप यूट्यूब पर अपने समय के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं. 2007 में आई यह मूवी आज भी हॉरर-कॉमेडी जॉनर की 'गोल्ड स्टैंडर्ड' मानी जाती है. चलिए इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं.