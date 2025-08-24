Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

1 . अशनूर कौर

1

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अशनूर कौर शो की पहली प्रतियोगी हैं. 21 वर्षीया अशनूर ने सलमान से कहा कि वो शो के इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता बनना चाहती है, जिससे सलमान बहुत प्रभावित भी हुए. अशनूर ने टीवी शो पटियाला बेब्स और झाँसी की रानी में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने मनमर्जियां जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

