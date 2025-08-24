Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
एंटरटेनमेंट
मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 10:56 PM IST
1.अशनूर कौर
टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अशनूर कौर शो की पहली प्रतियोगी हैं. 21 वर्षीया अशनूर ने सलमान से कहा कि वो शो के इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता बनना चाहती है, जिससे सलमान बहुत प्रभावित भी हुए. अशनूर ने टीवी शो पटियाला बेब्स और झाँसी की रानी में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने मनमर्जियां जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
2.नीलम गिरी
भोजपुरी फिल्मों में अपने डांस मूव्स के लिए जानी जाने वाली नीलम गिरी एक एक्ट्रेस और डांसर हैं, जो 2021 से भोजपुरी सिनेमा में काम कर रही हैं.
3.आवेज दरबार
संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे और जैद दरबार के भाई आवेज दरबार एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. आवेज के 30 मिलियन इंस्टाग्राम हैं.
4.गौरव खन्ना
टीवी एक्टर गौरव खन्ना एक जाना पहचाना चेहरा हैं, जिन्होंने अनुपमा और सीआईडी जैसे मशहूर टीवी शो में काम किया है. इतना ही नहीं गौरव ने साल 2005 में कुमकुम में भी काम किया है.
5.नतालिया जानोस्जेक
पोलिश डांसर और एक्ट्रेस नतालिया जानोजेक अगली प्रतियोगी हैं. उन्होंने वॉर 2 जैसी फिल्में की हैं और डांसिंग विद द स्टार्स जैसे इंटरनेशनल शो में भी किए हैं.
6.बिग बॉस 19 में नजर आएंगे ये 16 सितारे
अशनूर कौर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसजेक, फरहाना भट्ट, कुनिदा सदानंद, मृदुल तिवारी, बशीर अली, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नीलम गिरी और अमाल मलिक.