Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

बिग बॉस 19 का आज यानी रविवार 24 अगस्त को ग्रैंड प्रीमियर है. इस दौरान सलमान खान ने कई चहरों का खुलासा किया है. इस बीच आज हम आपको उन 5 स्टार्स से मिलवाने जा रहे हैं, जो इस सीजन अपना जलवा बिखेरेंगे.

मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 10:56 PM IST

1.अशनूर कौर

अशनूर कौर
1

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अशनूर कौर शो की पहली प्रतियोगी हैं. 21 वर्षीया अशनूर ने सलमान से कहा कि वो शो के इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता बनना चाहती है, जिससे सलमान बहुत प्रभावित भी हुए. अशनूर ने टीवी शो पटियाला बेब्स और झाँसी की रानी में काम किया है. इसके अलावा उन्होंने मनमर्जियां जैसी फिल्मों में भी काम किया है. 
 

2.नीलम गिरी

नीलम गिरी
2

भोजपुरी फिल्मों में अपने डांस मूव्स के लिए जानी जाने वाली नीलम गिरी एक एक्ट्रेस और डांसर हैं, जो 2021 से भोजपुरी सिनेमा में काम कर रही हैं. 
 

3.आवेज दरबार

आवेज दरबार
3

संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे और जैद दरबार के भाई आवेज दरबार एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. आवेज के 30 मिलियन इंस्टाग्राम हैं. 
 

4.गौरव खन्ना

गौरव खन्ना
4

टीवी एक्टर गौरव खन्ना एक जाना पहचाना चेहरा हैं, जिन्होंने अनुपमा और सीआईडी ​​जैसे मशहूर टीवी शो में काम किया है. इतना ही नहीं गौरव ने साल 2005 में कुमकुम में भी काम किया है. 
 

5.नतालिया जानोस्जेक

नतालिया जानोस्जेक
5

पोलिश डांसर और एक्ट्रेस नतालिया जानोजेक अगली प्रतियोगी हैं. उन्होंने वॉर 2 जैसी फिल्में की हैं और डांसिंग विद द स्टार्स जैसे इंटरनेशनल शो में भी किए हैं. 
 

6.बिग बॉस 19 में नजर आएंगे ये 16 सितारे

बिग बॉस 19 में नजर आएंगे ये 16 सितारे
6

अशनूर कौर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसजेक, फरहाना भट्ट, कुनिदा सदानंद, मृदुल तिवारी, बशीर अली, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नीलम गिरी और अमाल मलिक.

