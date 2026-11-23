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Ritika | Nov 23, 2026, 12:58 PM IST
1.निरहुआ के साथ अफेयर की अफवाहे
भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई है. एक्ट्रेस का नाम भोजपुरी एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर दिनेश लाल यादव के साथ जोड़ा जाता है. दोनों ने साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में साथ काम किया था, जिसके बाद से ही दोनों की अफेयर की खबरें सामने आने लगी और सोशल मीडिया पर दोनों की शादी को लेकर भी कयासें लगाई जा रही थी. आम्रपाली ने कई बार इन सभी को गलत बताया है. वह निरहुआ को अपना अच्छा दोस्त और को-एक्टर कहती रही हैं. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101)
2.काजल राघवानी संग झगड़ा
आम्रपाली से जुड़ा एक और विवाद है. भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के साथ. शो 'भोजपुरी बवाल' में बातचीत के दौरान काजल राघवानी ने बताया कि फिल्म 'आशिक आवारा' के गाने पहले उनको मिलने वाला था, लेकिन बाद में यह गाना आम्रपाली को मिल गया, जिसके बाद उनको बहुत दुख भी हुआ. फिर काजाल ने आम्रपाली के रिश्तों पर सवाल खड़े किए और दोनों के बीच रिश्ते सुधरने की जगह और बिगड़ गए. सोशल मीडिया पर भी ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101- kajalraghwani)
3. शादी से पहले मां बनना
'भोजपुरी बवाल' में आम्रपाली ने कहा था कि वो शादी से पहले एक बच्चे को गोद लेना चाहती हैं. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया. निरहुआ ने उनसे कहा कि बच्चे को अकेले बड़ा करना आसान नहीं होगा. इस बातचीत के दौरान आम्रपाली चुप हो गई. ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101)
4.बोटॉक्स और लिप फिलर्स वाला विवाद
आजकल खूबसूरती के लिए बोटॉक्स और लिप फिलर्स काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन जब 'भोजपुरी बवाल' में बोटॉक्स और लिप फिलर्स को लेकर शो में मौजूद अभिनेत्रियों से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भोजपुरी अभिनेत्रियों की '100% नेचुरल' ब्यूटी है, जबकि बॉलीवुड में अधिकतर हिरोइनें बोटॉक्स और लिप फिलर्स करवाकर खूबसूरत दिखती हैं, जिसके बाद से ही ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस बातचीत को लेकर अलग-अलग रिएक्शन दिए. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101)
5.बिग-बॉस 20
आम्रपाली इस समय बिग-बॉस हॉउस के अंदर अपने मुद्दों को निडर तरीके से रखने के लिए जानी जा रही हैं. फैंस को उनका गेम काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है. शो के होस्ट सलमान खान भी वीकेंड के वार में उनकी तारीफ कर चुके हैं. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101)