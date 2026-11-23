1 . निरहुआ के साथ अफेयर की अफवाहे

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भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई है. एक्ट्रेस का नाम भोजपुरी एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर दिनेश लाल यादव के साथ जोड़ा जाता है. दोनों ने साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में साथ काम किया था, जिसके बाद से ही दोनों की अफेयर की खबरें सामने आने लगी और सोशल मीडिया पर दोनों की शादी को लेकर भी कयासें लगाई जा रही थी. आम्रपाली ने कई बार इन सभी को गलत बताया है. वह निरहुआ को अपना अच्छा दोस्त और को-एक्टर कहती रही हैं. (Image Credit: instagram/ aamrapali1101)