IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट
Gaurav Barar | May 03, 2026, 03:54 PM IST
1.ओटीटी पर कुछ सीरीज रच रही इतिहास
ओटीटी (OTT) की दुनिया में आज फिल्मों और वेब सीरीज की बाढ़ आई हुई है. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, हॉरर, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा की कोई कमी नहीं है. लेकिन इस समंदर में कुछ ऐसी सीरीज भी होती हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि इतिहास रच देती हैं. (All Images Source- Netflix)
2.क्रिटिक्स ने भी इसे कहा है मास्टरपीस
ऐसी ही एक सीरीज है ब्रेकिंग बैड (Breaking Bad), जिसे न केवल दर्शकों ने सराहा, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इसे मास्टरपीस का दर्जा दिया है. जब आप किसी शो को देखना शुरू करते हैं, तो अक्सर मन में सवाल होता है कि क्या यह समय की बर्बादी तो नहीं होगी? लेकिन 'ब्रेकिंग बैड' के मामले में यह चिंता बेमानी है.
3.IMDb पर 9.5 रेटिंग का रिकॉर्ड
IMDb पर इस शो को 9.5 की अविश्वसनीय रेटिंग मिली है. यह आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे सफल और लोकप्रिय टीवी सीरीज की श्रेणी में सबसे ऊपर खड़ा करता है. अक्सर 'गेम ऑफ थ्रोन्स', 'मनी हाइस्ट' या 'स्क्विड गेम' जैसे शोज की चर्चा होती है, लेकिन कई बार इन सीरीज के अंत या कुछ एपिसोड्स दर्शकों को निराश कर देते हैं.
4.क्या है इसकी कहानी?
ब्रेकिंग बैड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां हर सीन और हर संवाद का एक गहरा अर्थ है. इस सीरीज की कहानी एक साधारण स्कूल टीचर वॉल्टर व्हाइट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ब्रायन क्रैंस्टन ने निभाया है. वॉल्टर एक ईमानदार और सीधा इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे तीसरी स्टेज का कैंसर है.
5.एक बेबस पिता धीरे-धीरे बन जाता है खूंखार
अपने पीछे परिवार को आर्थिक तंगी में न छोड़ने की जिद उसे अपराध की अंधेरी दुनिया में ले जाती है. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक बेबस पिता धीरे-धीरे खूंखार हाइजेनबर्ग में बदल जाता है.
6.स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे नजरें
वॉल्टर का यह परिवर्तन इतना सटीक और डरावना है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे. वहीं, उनके साथ जेसी पिंकमैन (आरोन पॉल) की केमिस्ट्री शो की जान है. जेसी का किरदार इस शो की आत्मा है, जो अपराध की दुनिया में रहते हुए भी मानवीय भावनाओं को बखूबी दर्शाता है.
7.क्लाइमैक्स जो आपको सुन्न कर देगा
अक्सर देखा जाता है कि कई बड़े शोज अपने आखिरी सीजन तक आते-आते अपनी लय खो देते हैं और क्लाइमैक्स तक पहुंचते-पहुंचते कहानी बिखर जाती है. लेकिन ब्रेकिंग बैड की सबसे बड़ी ताकत इसका परफेक्ट क्लाइमैक्स है.
8.गहराता जाता है सस्पेंस और थ्रिल
इसके पांचों सीजन कहानी को एक धागे में पिरोकर रखते हैं. जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ते हैं, सस्पेंस और थ्रिल गहराता जाता है, और अंत ऐसा है कि आप हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहेंगे.
9.कहां देखें और कितने सीजन हैं?
अगर आपने अब तक इस कल्ट क्लासिक को नहीं देखा है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस पूरी सीरीज में कुल 5 सीजन और 62 एपिसोड हैं. अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको अंत तक बांधे रखे और जिसका क्लाइमैक्स आपको हैरान कर दे, तो आज ही अपनी वॉचलिस्ट में इसे शामिल करें.