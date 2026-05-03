IMDb पर 9.5 रेटिंग वाली ये सीरीज है OTT पर छुपा खजाना! क्लाइमैक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

4 . क्या है इसकी कहानी?

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ब्रेकिंग बैड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां हर सीन और हर संवाद का एक गहरा अर्थ है. इस सीरीज की कहानी एक साधारण स्कूल टीचर वॉल्टर व्हाइट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ब्रायन क्रैंस्टन ने निभाया है. वॉल्टर एक ईमानदार और सीधा इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे तीसरी स्टेज का कैंसर है.