'मियां बैग पैक करो...' टी20 वर्ल्ड कप टीम में कैसे हुई एंट्री? मोहम्मद सिराज ने सुनाई पूरी कहानी

Dhanush के साथ जुड़ रहा था नाम, पर Mrunal Thakur का क्रश निकला कोई और; एक्ट्रेस ने खुद किया रिवील

'हम काफी हैरान थे क्योंकि...' वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अक्षर पटेल का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले भारतीय ऑलराउंडर

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान

दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज

Netflix Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज

Netflix Murder Mystery Movies: 'वध 2' की सफलता के बीच नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'जाने जान' और 'रात अकेली है' जैसी मर्डर मिस्ट्री फिल्में दर्शकों को सस्पेंस का बेहतरीन अनुभव दे रही हैं. ये फिल्में अपनी गहराई के लिए जानी जाती हैं.

Pragya Bharti | Feb 08, 2026, 03:37 PM IST

1.Murder Mystery Movies on Netflix

1

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी ने एक बार फिर 'वध 2' में अपने सधे हुए अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है. 'वध 2' एक ऐसी फिल्म है जो बहुत शोर-शराबा करने के बजाय अपनी शांति और मनोवैज्ञानिक खिंचाव से आपको डराती है. अगर आप इसी तरह की 'मस्ट-वॉच' थ्रिलर फिल्मों की तलाश में हैं, तो ये 5 फिल्में आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए-

2.Vadh 2 Movie

2

अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग नहीं देखा है, तो 'वध 2' देखने से पहले इसे जरूर देखें. एक बुजुर्ग मिडिल क्लास कपल (संजय मिश्रा और नीना गुप्ता) कर्ज और अपमान के बोझ तले दबकर एक ऐसा अपराध कर बैठता है, जिसकी कल्पना समाज नहीं कर सकता. यह फिल्म बताती है कि जब एक शरीफ इंसान को दीवार से लगा दिया जाए, तो वह 'अधर्म' का नाश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.
IMDb रेटिंग: 7.2

3.Khufiya Movie

3

मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह एक स्पाई थ्रिलर है. तबू, अली फजल और वामिका गब्बी अभिनीत यह फिल्म राजद्रोह और जासूसी की दुनिया को बहुत ही निजी और भावनात्मक नजरिए से दिखाती है. हालांकि यह जासूसी पर आधारित है, लेकिन इसके किरदारों का मानसिक द्वंद्व इसे 'वध' जैसी फिल्मों के करीब लाता है.
IMDb रेटिंग: 6.1

4.Raat Akeli Hai movie

4

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की यह फिल्म एक क्लासिक 'हू-डन-इट' (Who-done-it) थ्रिलर है. कानपुर के एक अमीर परिवार के मुखिया की हत्या उसकी शादी की रात ही हो जाती है. नवाजुद्दीन ने एक ऐसे पुलिसवाले का किरदार निभाया है जो परिवार के भीतर दबे गहरे और काले रहस्यों को एक-एक कर बाहर निकालता है.
IMDb रेटिंग: 7.5

5.Ittefaq movie

5

1969 की क्लासिक फिल्म का यह आधुनिक रीमेक बेहद सस्पेंस से भरा है. इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं. एक रात, दो मर्डर और दो अलग-अलग कहानियां—पुलिस अफसर अक्षय खन्ना के सामने चुनौती है यह पता लगाने की कि कातिल कौन है. यह फिल्म दर्शकों को अंत तक अंधेरे में रखने में कामयाब होती है.
IMDb रेटिंग: 7.2

6.Jaane Jaan

6

करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा स्टारर यह फिल्म कीगो हिगाशिनो के मशहूर उपन्यास 'द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' पर आधारित है. यह महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक गणितीय दिमाग और जज्बात की जंग है. 'वध' की तरह ही यह फिल्म भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण दिखने वाला इंसान अपराध को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है.
IMDb रेटिंग: 7.0

