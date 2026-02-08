Netflix Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म, सस्पेंस ऐसा कि एक ने तो महीनों किया नेटफ्लिक्स पर राज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 08, 2026, 03:37 PM IST
1.Murder Mystery Movies on Netflix
नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी ने एक बार फिर 'वध 2' में अपने सधे हुए अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है. 'वध 2' एक ऐसी फिल्म है जो बहुत शोर-शराबा करने के बजाय अपनी शांति और मनोवैज्ञानिक खिंचाव से आपको डराती है. अगर आप इसी तरह की 'मस्ट-वॉच' थ्रिलर फिल्मों की तलाश में हैं, तो ये 5 फिल्में आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए-
2.Vadh 2 Movie
अगर आपने अभी तक इसका पहला भाग नहीं देखा है, तो 'वध 2' देखने से पहले इसे जरूर देखें. एक बुजुर्ग मिडिल क्लास कपल (संजय मिश्रा और नीना गुप्ता) कर्ज और अपमान के बोझ तले दबकर एक ऐसा अपराध कर बैठता है, जिसकी कल्पना समाज नहीं कर सकता. यह फिल्म बताती है कि जब एक शरीफ इंसान को दीवार से लगा दिया जाए, तो वह 'अधर्म' का नाश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.
IMDb रेटिंग: 7.2
3.Khufiya Movie
मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह एक स्पाई थ्रिलर है. तबू, अली फजल और वामिका गब्बी अभिनीत यह फिल्म राजद्रोह और जासूसी की दुनिया को बहुत ही निजी और भावनात्मक नजरिए से दिखाती है. हालांकि यह जासूसी पर आधारित है, लेकिन इसके किरदारों का मानसिक द्वंद्व इसे 'वध' जैसी फिल्मों के करीब लाता है.
IMDb रेटिंग: 6.1
4.Raat Akeli Hai movie
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की यह फिल्म एक क्लासिक 'हू-डन-इट' (Who-done-it) थ्रिलर है. कानपुर के एक अमीर परिवार के मुखिया की हत्या उसकी शादी की रात ही हो जाती है. नवाजुद्दीन ने एक ऐसे पुलिसवाले का किरदार निभाया है जो परिवार के भीतर दबे गहरे और काले रहस्यों को एक-एक कर बाहर निकालता है.
IMDb रेटिंग: 7.5
5.Ittefaq movie
1969 की क्लासिक फिल्म का यह आधुनिक रीमेक बेहद सस्पेंस से भरा है. इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं. एक रात, दो मर्डर और दो अलग-अलग कहानियां—पुलिस अफसर अक्षय खन्ना के सामने चुनौती है यह पता लगाने की कि कातिल कौन है. यह फिल्म दर्शकों को अंत तक अंधेरे में रखने में कामयाब होती है.
IMDb रेटिंग: 7.2
6.Jaane Jaan
करीना कपूर खान, जयदीप अहलावत और विजय वर्मा स्टारर यह फिल्म कीगो हिगाशिनो के मशहूर उपन्यास 'द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' पर आधारित है. यह महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक गणितीय दिमाग और जज्बात की जंग है. 'वध' की तरह ही यह फिल्म भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण दिखने वाला इंसान अपराध को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है.
IMDb रेटिंग: 7.0
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से