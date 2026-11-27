5 . 'आई एम ए डिस्को डांसर' लोगों के दिलों में करता है राज

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फिल्म 'डिस्को डांसर' का गाना 'आई एम ए डिस्को डांसर' आज भी लोगों के दिलों में राज करता है. संगीत के अलावा बप्पी लहिरी का पहनावा भी काफी ज्यादा अलग रहा था. सोने की चेन, बड़े चश्मे और चमकदार कपड़ों के लिए भी उनको जाना जाता है. वह अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली के स्टाइल को खूब पसंद करते थे. वह एल्विस को देखकर सोचते थे कि अगर कभी कामयाब हुए तो अपनी अलग पहचान बनाएंगे. साल 1986 में बप्पी लहिरी ने 33 फिल्मों के लिए 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है. (Image Credit: instagram/ bappilahiri_official_)