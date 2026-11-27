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Ritika | Nov 27, 2026, 10:21 AM IST
1.बप्पी लहिरी बर्थ एनिवर्सरी
सिंगर और बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहिरी की शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को बर्थ एनिवर्सिरी है. उनका जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था. बप्पी का असली नाम आलोकेश लहिरी था. उनके घर का पूरा माहौल ही संगीत का था. पिता अपरेश लहिरी और मां बंसरी लहिरी बंगाल के जाने-माने गायक थे. ऐसे में बप्पी को बचपन से ही संगीत सुनने और सीखने का मौका मिला. उन्होंने हिंदी सिनेमा में डिस्को म्यूजिक को एक अलग पहचान दिलाई और 'डिस्को डांसर', 'नमक हलाल', 'हिम्मतवाला' और 'शराबी' जैसी फिल्मों के गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाई. (Image Credit: instagram/ bappilahiri_official_)
2.लता मंगेशकर ने बदली जिंदगी
बप्पी लहिरी के संगीत के सफर में लता मंगेशकर की अहम भूमिक रही. आईएएनएस के अनुसार, बप्पी लहिरी के संगीत की शुरुआत तबले से हुई थी. कोलकाता के ईडन गार्डंस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तबला बजाया था. वहीं पर लता मंगेशकर भी थीं. बचपन में ही उनके इस टैलेंट को देखकर लता मंगेशकर ने उनके पिता अपरेश लहिरी को उन्हें देश के फेमस तबला वादक पंडित समता प्रसाद से तबला सीखाने की सलाह दी थी. (Image Credit: instagram/ lata_mangeshkar)
3.तबले से हुई थी संगीत की शुरूआत
बप्पी लहिर की दिलचस्पी सिर्फ तबले तक सीमित नहीं रही, उन्होंने धीरे-धीरे पियानो को भी सीखना शुरू कर दिया था. दुर्गा पूजा के मौके पर रिलीज होने वाले एक एल्बम के लिए सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली कंपोजिशन तैयार कर ली थी. (Image Credit: instagram/ bappilahiri_official_)
4.'नन्हा शिकारी' से की करियर की शुरूआत
बप्पी ने आगे खुद की पहचान बनानी शुरू कर दी. उन्होंने साल 1973 में आई फिल्म 'नन्हा शिकारी' के जरिए हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्हें बड़ी पहचान 1975 में आई फिल्म 'जख्मी' से मिली. फिल्म के गाने 'जलता है जिया मेरा' और 'आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं' जैसे गाने लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे. (Image Credit: instagram/ bappilahiri_official_)
5. 'आई एम ए डिस्को डांसर' लोगों के दिलों में करता है राज
फिल्म 'डिस्को डांसर' का गाना 'आई एम ए डिस्को डांसर' आज भी लोगों के दिलों में राज करता है. संगीत के अलावा बप्पी लहिरी का पहनावा भी काफी ज्यादा अलग रहा था. सोने की चेन, बड़े चश्मे और चमकदार कपड़ों के लिए भी उनको जाना जाता है. वह अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली के स्टाइल को खूब पसंद करते थे. वह एल्विस को देखकर सोचते थे कि अगर कभी कामयाब हुए तो अपनी अलग पहचान बनाएंगे. साल 1986 में बप्पी लहिरी ने 33 फिल्मों के लिए 180 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है. (Image Credit: instagram/ bappilahiri_official_)