सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा या कुछ और थी वजह? जानें टार्जन गर्ल Ayesha Takia ने आखिर क्यों छोड़ीं फिल्में

1 . Ayesha Takiya Birthday

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बॉलीवुड की 'टार्जन गर्ल' आयशा टाकिया आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. साल 2004 में 'टार्जन: द वंडर कार' से डेब्यू करने वाली आयशा ने अपनी मासूमियत और मुस्कुराहट से लाखों दिलों को जीता था. फाल्गुनी पाठक के मशहूर गाने 'मेरी चूनर उड़ उड़ जाए' से घर-घर में पहचान बनाने वाली आयशा ने 'वॉन्टेड' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था. ऐसे में, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर वॉन्टेड गर्ल बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गईं, तो चलिए हम आपको बताते हैं.