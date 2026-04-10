सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा या कुछ और थी वजह? जानें टार्जन गर्ल Ayesha Takia ने आखिर क्यों छोड़ीं फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 10, 2026, 09:47 AM IST
1.Ayesha Takiya Birthday
बॉलीवुड की 'टार्जन गर्ल' आयशा टाकिया आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. साल 2004 में 'टार्जन: द वंडर कार' से डेब्यू करने वाली आयशा ने अपनी मासूमियत और मुस्कुराहट से लाखों दिलों को जीता था. फाल्गुनी पाठक के मशहूर गाने 'मेरी चूनर उड़ उड़ जाए' से घर-घर में पहचान बनाने वाली आयशा ने 'वॉन्टेड' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था. ऐसे में, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर वॉन्टेड गर्ल बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गईं, तो चलिए हम आपको बताते हैं.
2.प्लास्टिक सर्जरी और ट्रोलिंग का शिकार
आयशा के करियर से कहीं ज्यादा चर्चा उनकी निजी जिंदगी और बदलते लुक्स की हुई. साल 2017 में एक इवेंट के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें उनका चेहरा काफी बदला हुआ नजर आया. सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने होंठों, नाक और ब्रेस्ट रिडक्शन की सर्जरी करवाई है, जो 'बिगड़' गई है. इंटरनेट पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया और अनगिनत मीम्स बनाए गए.
3.आयशा ने दिया करारा जवाब
इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा था, "जब ये खबरें आईं, तब मैं गोवा में परिवार के साथ थी और इसे पढ़कर मैं जोर-जोर से हंसने लगी." उन्होंने साफ किया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी लिखा था कि इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए और जब उसने कुछ गलत न किया हो, तो उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है.
4.इंस्टाग्राम छोड़ने का फैसला
अगस्त 2024 में आयशा ने सिल्क साड़ी में कुछ वीडियो शेयर किए थे, जिसके बाद ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया. लोगों ने कयास लगाए कि वह अपना 'बिगड़ा चेहरा' छुपा रही हैं. हालांकि, बाद में उन्होंने वापसी की और एक प्रभावशाली पोस्ट में लिखा, "इस आलोचना भरी दुनिया में हमें खुद पर गर्व करना चाहिए. किसी को भी अपना आत्मविश्वास कम करने का मौका न दें."
5.निजी जिंदगी और निकाह
आयशा ने साल 2009 में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी की थी. शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसे लेकर भी वह काफी चर्चा में रही थीं. आज वह फिल्मों से दूर अपनी शादीशुदा जिंदगी और बेटे मिकैल के साथ समय बिता रही हैं.
6.आयशा टाकिया ने क्यों छोड़ी फिल्मी दुनिया?
शुरुआत में जब आयशा टाकिया फिल्मों में आईं थी, तो उन्हें खूब प्यार और सराहना मिली थी. फिर एक्ट्रेस ने अपने चेहरे पर सर्जरी करा ली. इससे उनके होठों और चेहरे पर काफी सूजन हो गया, जिससे उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इतनी खरी खोटी सुनाई. लोगों का मानना है कि इसीलिए आयशा ने अपना रुख बदल लिया. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने तरफ से कभी स्पष्ट वजह नहीं दी है.
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