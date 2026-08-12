105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?

6 . बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहेगा 'आवारापन 2'?

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करियर के मोर्चे पर बात करें तो, इमरान अपनी साल 2007 की सुपरहिट फिल्म के सीक्वल 'Awarapan 2' के जरिए एक बार फिर पर्दे पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसी दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगी. 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का मुकाबला सनी देओल की फिल्म 'बटवारा 1947' से होने वाला है, जिसे लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी रोमांच बना हुआ है.