2 . अविनाश ने टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया

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अविनाश मिश्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया है-' इसमें उन्होंने लिखा, दोस्तों, चलो अब इन सब बातों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. पिछले कुछ हफ्ते कई लोगों के लिए काफी मुश्किल रहे हैं. मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि सभी की प्राइवेसी का सम्मान करें. रिश्ते निजी होते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं. हर चीज सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के बारे में नहीं होती. लोगों को शांति से जीने दें'. (Image Credit: instagram/ avinash_world)