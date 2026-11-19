एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 19, 2026, 02:43 PM IST
1.अविनाश और ईशा का ब्रेकअप
टीवी इंडस्ट्री के दो जाने-माने चेहरे अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की जोड़ी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. बिग-बॉस 18 के कंटेस्टेंट ईशा सिंह से ब्रेकअप की खबरों के बीच अविनाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है. (Image Credit: instagram/ avinash_world)
2.अविनाश ने टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया
अविनाश मिश्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया है-' इसमें उन्होंने लिखा, दोस्तों, चलो अब इन सब बातों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. पिछले कुछ हफ्ते कई लोगों के लिए काफी मुश्किल रहे हैं. मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि सभी की प्राइवेसी का सम्मान करें. रिश्ते निजी होते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं. हर चीज सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के बारे में नहीं होती. लोगों को शांति से जीने दें'. (Image Credit: instagram/ avinash_world)
3.यूजर्स ने दोनों के रिश्ते पर क्या कहा?
अविनाश-ईशा के ब्रेकअप वाली खबरों के बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. एक यूजर ने लिखा- प्यार से ज्यादा शो-ऑफ था. कुछ लोगों का मानना है कि अविनाश ने ईशा को धोखा दिया है. जबकि कुछ यूजर्स ईशा की मम्मी के ऑडियो क्लिप के पीछे की सच्चाई को जानना चाहते हैं. (Image Credit: instagram/ avinash_world)
4.बिग बॉस 18 से शुरू हुई थी दोस्ती
अविनाश और ईशा को टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में भी साथ देखा गया था. दोनों को साथ में देखना फैंस को काफी ज्यादा पसंद आता है. बिग बॉस 18 से शुरू हुई दोस्ती के बाद दोनों का एक साथ नजर आना और फिर अविनाश का ईशा के लिए प्यार जाहिर करना इनके रिश्तों को कंफर्म कर रहा था. (Image Credit: instagram/ avinash_world)
5.ईशा ने अविनाश को किया अनफॉलो
ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की ब्रेकअप वाली चर्चाएं उस वक्त तेज हुईं, जब सोशल मीडिया पर ईशा ने अविनाश को अनफॉलो कर दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे दोनों के बीच अनबन से जोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद फैंस के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, लेकिन अभी दोनों की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. (Image Credit: instagram/ avinash_world)