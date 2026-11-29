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Ritika | Nov 29, 2026, 11:28 AM IST
1.एवेंजर्स: डूम्सडे ही नहीं इन दो इंडियन फिल्मों का भी जबर्दस्त क्रेज
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' एक तरफ रिलीज से पहले ही भारत में जबरदस्त कमाई कर रही है, तो दूसरी तरफ फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर G9' भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में हैं.
2.'एवेंजर्स: डूम्सडे' का चार दिनों का एडवांस कलेक्शन
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त क्रेज है. भारत में इसकी एडवांस बुकिंग 17 नवंबर 2026 से शुरू हुई. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी चारों दिन की कमाई में से फिल्म ने पहले दिन के लिए यानी 17 दिसंबर 2026 को सबसे ज्यादा कमाई की है.
तारीख ग्रॉस कलेक्शन
पहला दिन (17 दिसंबर) 29.39 करोड़ रुपये ग्रॉस
दूसरा दिन (18 दिसंबर) 15.92 करोड़ रुपये ग्रॉस
तीसरा दिन (19 दिसंबर) 15.42 करोड़ रुपये ग्रॉस
चौथा दिन (20 दिसंबर) 13.16 करोड़ रुपये ग्रॉस
3. 'ये प्रेम मोल लिया' ने दो दिनों में कितने कमाए?
आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर भी लोगों के बीज जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है. इस फिल्म के गानों को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. दो दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन: 9.25 करोड़ रुपये रहा और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये
पहला दिन (27 नवंबर) 4.70 करोड़ रुपये ग्रॉस 4 करोड़ रुपये नेट
दूसरा दिन (28 नवंबर) 6.30 करोड़ रुपये ग्रॉस 5.25 करोड़ रुपये नेट
4.इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' ने कितनी की कमाई?
इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फिल्म 'गनमास्टर G9' पहले दिन थोड़ा सी धीमी रही है. यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म में इमरान और जेनेलिया के अवाला अपारशक्ति खुराना, अवनीत कौर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म का दो दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ रुपये रहा. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन दो दिनों में 10.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस रहा.
पहला दिन (27 नवंबर) 4.30 करोड़ रुपये ग्रॉस 3.65 करोड़ रुपये नेट
दूसरा दिन (28 नवंबर) 5.20 करोड़ रुपये ग्रॉस 4.35 करोड़ रुपये नेट
5.तीनों में किसका पलड़ा भारी?
'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने रिलीज के पहले ही दिन एडवांस बुकिंग से कमाई के मामले में अच्छी पकड़ बना ली है. वहीं, बॉलीवुड की दोनों रिलीज हो चुकी फिल्मों में से 'ये प्रेम मोल लिया' ने शुरुआती दो दिनों की कमाई में 'गनमास्टर G9' को पीछे छोड़ दिया है.