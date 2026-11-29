4 . इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' ने कितनी की कमाई?

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इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फिल्म 'गनमास्टर G9' पहले दिन थोड़ा सी धीमी रही है. यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म में इमरान और जेनेलिया के अवाला अपारशक्ति खुराना, अवनीत कौर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म का दो दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ रुपये रहा. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन दो दिनों में 10.30 करोड़ रुपये का ग्रॉस रहा.

पहला दिन (27 नवंबर) 4.30 करोड़ रुपये ग्रॉस 3.65 करोड़ रुपये नेट

दूसरा दिन (28 नवंबर) 5.20 करोड़ रुपये ग्रॉस 4.35 करोड़ रुपये नेट